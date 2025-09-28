Home | Sassuolo-Udinese 3-1: Laurienté e Koné firmano l’avvio, Iannoni chiude i conti

Sassuolo-Udinese 3-1. Nel lunch match della quinta giornata di Serie A i neroverdi superano 3-1 i bianconeri friulani al Mapei Stadium. Avvio travolgente dei neroverdi, subito avanti con Laurienté (8’) e Koné (11’). I friulani, a cui il Var annulla due rigori, accorciano al 55’ con Davis, ma all’81’ il giovane Iannoni, appena entrato, segna di testa e mette al sicuro il risultato. Per Grosso è la seconda vittoria in casa, che vale quota 6 punti, a -1 dagli uomini di Runjaic.

Il primo tempo: neroverdi subito padroni

L’inizio è favorevole all’Udinese, che sfiora il vantaggio con un sinistro di Zaniolo respinto da Muric e un colpo di testa di Kristensen finito a lato. Ma al minuto 8 il Sassuolo sblocca la partita: recupero palla di Berardi e destro a giro di Laurienté sul secondo palo per l’1-0.

Passano appena tre minuti e arriva il raddoppio: ancora Berardi protagonista, questa volta in versione assist-man per Koné, che insacca il 2-0 all’11’.

I friulani provano a reagire, ma nel primo tempo vedono sfumare due rigori assegnati e poi tolti dal Var: il primo per un presunto contatto su Zaniolo, il secondo per un intervento di Walukiewicz su Solet giudicato regolare dopo la review.

La ripresa: Davis illude, Iannoni decide

Al ritorno dagli spogliatoi, Runjaic cambia subito inserendo Ehizibue e Miller. La mossa porta risultati: Davis accorcia le distanze al 55’, finalizzando una mischia dopo un tiro deviato di Atta. Lo stesso attaccante sfiora poi il 2-2 con un mancino diagonale fuori di poco.

Il Sassuolo torna a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Thorstvedt, ma è il neoentrato Iannoni a chiudere i giochi: al 79’ entra in campo e due minuti dopo, con un colpo di testa preciso, segna il gol del 3-1 definitivo.

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria il Sassuolo sale a 6 punti, portandosi a una sola lunghezza dall’Udinese, ferma a 7 dopo il secondo ko consecutivo. La squadra di Grosso conferma la sua solidità al Mapei Stadium e rilancia le proprie ambizioni di classifica.

