Home | Il Cagliari è tosto ma l’Inter torna dominante e cinica: all’Unipol Domus finisce 0-2

Cagliari-Inter 0-2, i nerazzurri confermano il momento positivo infilando la terza vittoria di fila tra campionato e Champions League. A Cagliari finisce 2-0 per la squadra di Chivu, grazie al gol di Lautaro Martinez in avvio e alla prima gioia in Serie A del giovane Pio Esposito, decisivo nel finale. I nerazzurri salgono così a 9 punti in classifica, capitalizzando il dominio mostrato per buona parte del match, pur vivendo una fase di sofferenza con il palo colpito dai sardi. Preoccupazione invece in casa Cagliari per l’infortunio di Andrea Belotti, costretto a uscire per una distorsione al ginocchio sinistro.

Un 10 e un 94 per i 3⃣ punti 👊

Non male come sabato sera 😁#ForzaInter #CagliariInter pic.twitter.com/hBULXv2ASk — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 27, 2025

Lautaro conferma il suo feeling con il Cagliari

Chivu conferma in porta Josep Martinez e ripropone la coppia Thuram-Lautaro davanti. Dopo appena 10 minuti, l’argentino apre le danze: cross perfetto di Bastoni e colpo di testa vincente che vale il 12esimo gol in 12 partite contro il Cagliari, la sua vittima preferita.

La prima parte di gara è a senso unico, con l’asse Barella-Lautaro a orchestrare scambi rapidi che mettono in difficoltà i rossoblù. Thuram ci prova con iniziative personali ma senza fortuna. Al 44’ arriva la tegola per i padroni di casa: Belotti lascia il campo dolorante, sostituito da Prati.

Palo di Calhanoglu e Caprile decisivo su Thuram

Nella ripresa Chivu inserisce Dimarco e l’Inter riparte con la stessa intensità. Al 53’ sfiora il raddoppio: tiro di Calhanoglu deviato sul palo. Un minuto più tardi è Caprile a negare il gol a Thuram con un grande intervento. I nerazzurri continuano a premere ma senza trovare la seconda rete, mentre il Cagliari prova a restare compatto.

Andrea Belotti (#19 Cagliari Calcio) plays during the Serie A TIM match between Cagliari Calcio and Inter FC in Italy, on September 27, 2025 (Photo by Alessandro Tocco/NurPhoto via Getty Images).

Folorunsho spaventa l’Inter, Pio Esposito la chiude

Con il passare dei minuti i rossoblù crescono: al 74’ Folorunsho va vicino al pareggio con un colpo di testa che si stampa sul palo. Poco dopo Chivu inserisce Pio Esposito, che si rivelerà decisivo. All’82’ infatti arriva il raddoppio: cross di Dimarco e inserimento vincente del classe 2005, che segna il suo primo gol in Serie A proprio contro il fratello Sebastiano. Nel finale l’Inter sfiora anche il tris con Mkhitaryan, fermato ancora dal legno.

Tre punti pesanti e segnali incoraggianti

La squadra di Chivu esce da Cagliari con una vittoria meritata, pur dovendo stringere i denti in alcuni momenti della ripresa. Lautaro conferma il suo straordinario rendimento contro i sardi, mentre Pio Esposito trova il gol che può segnare una tappa importante nella sua crescita. Per il Cagliari resta invece la preoccupazione legata alle condizioni di Belotti.

Leggi anche: