Sinner parte forte a Shanghai: vittoria netta su Altmaier all’esordio

Ottimo esordio per Jannik Sinner al Rolex Shanghai Masters 2025, appena una settimana dopo la conquista del titolo al China Open di Pechino contro Learner Tien. L’azzurro, che al primo turno ha beneficiato di un bye, ha superato con autorità il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3 6-3, iniziando così nel migliore dei modi la difesa del titolo vinto dodici mesi fa contro Novak Djokovic.

Al prossimo turno affronterà Tallon Griekspoor, vittorioso su Jenson Brooksby. Sugli spalti, a seguire il match, era presente anche Lorenzo Musetti, che nella giornata odierna ha battuto Francisco Comesana.

JANNIK NON SBAGLIA ALL'ESORDIO 🇨🇳🦊



Tre giorni dopo il trionfo a Pechino, Sinner batte il tedesco Altmaier con un doppio 6-3.



Al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai l'azzurro troverà Tallon Griekspoor 🔜#EurosportTennis #RolexShanghaiMasters #Sinner pic.twitter.com/CmE4nYNvdl — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 4, 2025

Un avvio non perfetto ma subito sotto controllo

Non è stato un Sinner impeccabile nei primi scambi: qualche errore gratuito di troppo ha caratterizzato l’inizio dell’incontro. Tuttavia, l’altoatesino ha preso presto in mano la situazione, ottenendo il primo break nel secondo game e gestendo con sicurezza il vantaggio fino alle fasi conclusive del set.

Nel momento in cui Altmaier ha provato a rientrare, Sinner ha reagito con maturità, annullando due palle break con l’ace e chiudendo il parziale con un nuovo break, favorito anche da un doppio fallo del tedesco.

Dominio nel secondo set e chiusura in scioltezza

Il copione non cambia nel secondo set: Sinner parte forte e strappa subito il servizio all’avversario, approfittando dei numerosi errori di rovescio del numero 49 del mondo. Altmaier prova a rimanere in partita grazie a qualche buon servizio e a due ace nel game successivo, ma la superiorità tecnica e mentale dell’azzurro non lascia scampo.

Nonostante qualche scelta rivedibile negli ultimi scambi, Sinner mantiene sempre il controllo del gioco e chiude l’incontro al primo match point, confermando le ottime sensazioni mostrate a Pechino.

SHANGHAI, CHINA – OCTOBER 04: Jannik Sinner of Italy competes against Daniel Altmaier of Germany in the Men’s Singles 2nd round match on day 6 of the 2025 Shanghai Rolex Masters at Qi Zhong Tennis Center on October 04, 2025 in Shanghai, China. (Photo by Hu Chengwei/Getty Images)

Prossimo ostacolo: Griekspoor

Nel terzo turno del torneo di Shanghai, Sinner troverà Tallon Griekspoor, giocatore solido e insidioso, ma con un bilancio negativo nei precedenti contro l’italiano. Un test utile per valutare la condizione fisica e mentale del numero 2 del mondo, deciso a difendere fino in fondo il titolo conquistato un anno fa.