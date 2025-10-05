Home | Marc Marquez parla dopo la terribile caduta: “Cosa farò ora e cosa mi ha detto Bezzecchi”

Il primo weekend da Campione del Mondo MotoGP si è trasformato in un incubo per Marc Marquez. Sesto nella Sprint, lo spagnolo della Ducati è stato tamponato da Marco Bezzecchi durante il primo giro del Gran Premio d’Indonesia, finendo violentemente a terra e sbattendo con la spalla destra sul terreno.

Immediatamente trasportato al centro medico del circuito di Mandalika, Marquez è stato sottoposto ai primi esami dal dottor Angel Charte, che ha confermato una piccola frattura della clavicola, con possibile coinvolgimento dei legamenti. “C’è un po’ di confusione perché si tratta del braccio già operato“, ha spiegato Charte a Dazn Spagna.

Marc volerà a Madrid per accertamenti approfonditi e per definire i tempi della riabilitazione. Ai microfoni di Dazn e Sky Spagna, il campione ha commentato con pragmatismo: “Non posso dire di sentirmi a posto, ma tutto sommato è andata bene. Sembra che il problema riguardi i legamenti della clavicola. Rispetterò il parere dei medici e tornerò solo quando sarà possibile“.

Il riferimento al braccio destro non è casuale: Marquez ricorda bene Jerez 2020, quando forzò i tempi di recupero, compromettendo la guarigione dell’omero destro. Questa volta, il neo-iridato ha promesso di essere prudente, scegliendo la strada della cautela.

Marc Marquez: “Cose che succedono in corsa”

Il pilota Aprilia Marco Bezzecchi si è prontamente scusato per il contatto che ha compromesso anche la sua gara. “Marco è venuto a chiedermi scusa. Accetto le sue scuse. Sono cose che capitano nelle corse”, ha commentato Marquez.

La manovra del pilota Aprilia potrebbe essere sanzionata, con penalità da scontare nel prossimo GP, mentre anche Bezzecchi dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti per valutare le conseguenze della caduta. Un brutto week end che Marquez non dimenticherà presto: il neo campione del mondo dovrà ora aspettare il completo recupero prima di tornare a lottare in pista.

