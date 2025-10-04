Bezzecchi da sogno a Mandalika: rimonta spettacolare e vittoria nella Sprint in Indonesia

Marco Bezzecchi compie un’impresa straordinaria nella Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia, conquistando una delle vittorie più belle della sua carriera in MotoGP. Il pilota italiano della Aprilia trionfa a Mandalika al termine di una rimonta mozzafiato, battendo Fermin Aldeguer e Raul Fernandez in una gara ricca di colpi di scena e di difficoltà per i big del campionato.

Bez hypes up the crowd after that incredible performance 🔥#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/LdL02BKpUf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2025

Partenza difficile e rimonta travolgente

Guardando le prove libere e le qualifiche, tutto lasciava presagire un dominio netto di Bezzecchi. Invece, la Sprint si è rivelata una storia diversa: il pilota dell’Aprilia è partito male, ritrovandosi sesto dopo poche curve, in evidente difficoltà.

Ma il “Bez” non si è arreso. Giro dopo giro ha ricucito il distacco, costruendo una rimonta fatta di sorpassi decisi e ritmo costante. Prima ha superato Raul Fernandez, poi si è lanciato all’inseguimento di Fermin Aldeguer, che sembrava ormai imprendibile.

All’ultimo giro, Bezzecchi ha piazzato l’attacco decisivo, superando lo spagnolo con una manovra spettacolare e portando a casa la seconda vittoria Sprint della stagione.

Aldeguer e Fernandez sorprendono, big in difficoltà

Dietro di lui, Aldeguer e Fernandez hanno firmato due prestazioni di altissimo livello, confermandosi tra le sorprese del weekend di Mandalika.

I big, invece, hanno faticato più del previsto, con Marc Marquez e Francesco Bagnaia in difficoltà per motivi diversi.

Marquez limita i danni

Il neo campione del mondo Marc Marquez ha vissuto una gara complicata sin dal primo giro. Dopo un contatto con Alex Rins, lo spagnolo ha ricevuto una penalità di long lap che lo ha relegato nelle retrovie. Nonostante una discreta rimonta, ha chiuso settimo, comunque migliore delle GP25 al traguardo.

Anche Fabio Di Giannantonio ha salvato il weekend con un nono posto, confermando però le difficoltà generali della Ducati su questa pista.

LOMBOK, INDONESIA – OCTOBER 04: Francesco Bagnaia of Italy riding the Lenovo Ducati (63) in his garage during the Sprint ahead of the MotoGP of Indonesia at Pertamina Mandalika Circuit on October 04, 2025 in Lombok, Indonesia. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

Bagnaia, un weekend da dimenticare

Decisamente peggio è andata a Francesco Bagnaia, protagonista di un fine settimana disastroso. Dopo il successo di Motegi, il campione del mondo ha faticato per tutto il weekend a trovare feeling e grip con la moto, chiudendo la Sprint ultimo e staccato di 25 secondi dal vincitore.

Le modifiche testate a Misano — tra forcella e forcellone diversi — non hanno portato i risultati sperati. La sensazione è che Motegi sia stata solo un’eccezione, mentre a Mandalika la Ducati è tornata a soffrire come nelle gare precedenti.

Bezzecchi favorito per la gara di domenica

Dopo la straordinaria rimonta di oggi, Bezzecchi parte da grande favorito per la gara lunga di domenica. Il passo mostrato nella Sprint e la fiducia ritrovata con la sua Aprilia lo rendono l’uomo da battere, in un weekend che potrebbe segnare una svolta nella sua stagione.