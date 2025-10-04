MotoGP, Bezzecchi imprendibile a Mandalika: pole e record della pista in Indonesia

MotoGP Indonesia, super Marco Bezzecchi protagonista assoluto nelle prove ufficiali del Gran Premio sul circuito di Mandalika. Dopo aver già dominato la sessione di pre-qualifiche, il pilota della Aprilia si è confermato inarrestabile, conquistando la pole position e firmando il nuovo record della pista di Mandalika con un tempo di 1’28″832.

Bez hypes up the crowd after that incredible performance 🔥#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/LdL02BKpUf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2025

Una prestazione eccezionale che ha messo in chiaro la superiorità dell’italiano, capace di rifilare quasi quattro decimi al secondo classificato Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), staccato di 0.398 secondi.

Prima fila con Aldeguer e Fernandez

A completare la prima fila ci sarà Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse), terzo a 0.452 da Bezzecchi.

Le due Aprilia si confermano dunque in grande forma su una pista tecnica e impegnativa come quella indonesiana, dove il grip e la gestione delle gomme saranno fattori decisivi nella gara di domenica.

LOMBOK, INDONESIA – OCTOBER 04: Marco Bezzecchi of Italy riding the Aprilia Racing bike (72) on the grid during the Sprint ahead of the MotoGP of Indonesia at Pertamina Mandalika Circuit on October 04, 2025 in Lombok, Indonesia. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

Bagnaia e Marquez in difficoltà

Giornata complicata per Francesco Bagnaia, che non è riuscito a superare il Q1 e scatterà soltanto dal sedicesimo posto in sesta fila.

Più avanti Marc Marquez, nono in griglia dopo aver ottenuto il passaggio dal Q1 alle spalle di Fabio Di Giannantonio.

Il campione del mondo in carica dovrà dunque tentare la rimonta, mentre Bezzecchi parte con tutti i favori del pronostico per un weekend che potrebbe consacrarlo definitivamente tra i protagonisti del Mondiale.

