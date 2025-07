Il TG di Sport.it del 30 luglio 2025

Dal calcio all’atletica, passando per il tennis e il nuoto. Ecco le più importanti notizie sportive della giornata di oggi:

In casa Inter, si lavora per Leoni, Frendrup e Lookman, mentre continuano le operazioni in uscita.

Nel mondo del tennis, Jasmine Paolini subisce una battuta d’arresto venendo sconfitta nel primo turno del open di Montreal.

Intanto Musetti sta recuperando la forma a Toronto e torna alla vittoria superando Duckworth.

Passiamo al nuoto, dove l’Italia brilla ai mondiali di Singapore grazie all’oro di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nei tuffi.

Chiudiamo con l’atletica, e con Jacobs pronto a rientrare in pista in vista della prossima Diamond League.