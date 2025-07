Tuffi, vittoria leggendaria: la coppia azzurra scrive una storia d’oro

La nazionale italiana di nuoto continua a regalare emozioni forti ai suoi tifosi. I Mondiali di Singapore stanno diventando un palcoscenico ideale per una squadra azzurra che non smette di stupire, tra medaglie prestigiose e prestazioni da applausi. Dopo i successi nelle gare individuali, arriva anche uno storico trionfo nei tuffi, una disciplina in cui l’Italia conferma di essere ormai protagonista a livello internazionale.

🥇 PELLACANI & SANTORO, L'ORO DELLA STORIA! SIETE LEGGENDA!!!



💫 Dai 3m sincro Chiara Pellacani e Matteo Santoro oltrepassano la perfezione. 308.13 punti per un oro memorabile. Australia e Cina alle spalle 🤯



📸 @DBM_Media #azzurri #federnuoto #tuffi #diving #AQUASingapore2025 pic.twitter.com/3M1XRXo3EY — Federnuoto (@FINOfficial_) July 30, 2025

È una giornata da ricordare per l’Italia ai Mondiali di tuffi: Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno conquistato una storica medaglia d’oro nel sincro misto dal trampolino 3 metri, regalando il primo trionfo della spedizione azzurra in questa rassegna e il quarto titolo mondiale della storia italiana nella disciplina. (continua dopo la foto)

Con un punteggio di 308.13, i due giovani talenti romani si sono imposti davanti alla coppia australiana Keeney-Rousseau (307.26) e a quella cinese Li-Cheng (305.70), al termine di una gara entusiasmante e combattuta fino all’ultimo tuffo.

L’avvio è stato solido, con un capofitto indietro da 45.60 punti e un secondo tuffo obbligatorio valutato 48.60 che ha portato gli azzurri al secondo posto provvisorio, alle spalle della Cina, fino a quel momento inarrivabile.

La svolta è arrivata con i tuffi liberi: il doppio e mezzo avanti con avvitamento carpiato, eseguito con grande precisione, ha fruttato ben 163.50 punti, sfruttando le sbavature degli australiani e ridisegnando la lotta per il podio. (continua dopo la foto)

Nel quarto tuffo, complice anche l’errore degli americani Knight-Hernandez e qualche incertezza dei cinesi, Pellacani e Santoro hanno eseguito un triplo e mezzo avanti da 75.33 punti, balzando in testa con un tuffo ancora da completare.

Nell’ultimo e decisivo esercizio, gli azzurri non hanno tremato: tuffo pulito, grande sincronia e difesa perfetta della prima posizione, chiudendo davanti agli australiani, che nel frattempo avevano scavalcato i cinesi, relegati al terzo gradino del podio.

Un risultato straordinario per la coppia italiana, che entra così nella storia dei tuffi azzurri, e che conferma l’ottimo lavoro della federazione e dei tecnici nel valorizzare giovani talenti. Pellacani e Santoro, con i loro 308.13 punti, hanno scritto una pagina indelebile del nuoto italiano.ù

