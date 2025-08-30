Il TG di Sport.it del 30 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 30 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calciomercato con il Milan che vive ore decisive: Rabiot e Akanji gli ultimi obiettivi; poi il Napoli che si appresta ad accogliere Rasmus Hojlund ed Elmas. Ancora mercato rossonero, con l’ufficialità di Nkunku. Passiamo al tennis e gli US Open con i risultati di Djokovic e Fritz. Chiudiamo con la pallavolo e con la Nazionale femminile che centra i quarti di finali ai Mondiali.