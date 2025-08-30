x

x

Vai al contenuto

Il TG di Sport.it del 30 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 30 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calciomercato con il Milan che vive ore decisive: Rabiot e Akanji gli ultimi obiettivi; poi il Napoli che si appresta ad accogliere Rasmus Hojlund ed Elmas. Ancora mercato rossonero, con l’ufficialità di Nkunku. Passiamo al tennis e gli US Open con i risultati di Djokovic e Fritz. Chiudiamo con la pallavolo e con la Nazionale femminile che centra i quarti di finali ai Mondiali.

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

CONTENUTO SPONSORIZZATO