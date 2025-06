Il TG di Sport.it del 29 giugno 2025

Le principali notizie sportive di oggi 29 giugno 2025 nel TG di Sport.it. Cominciamo dal calciomercato e dal Milan che ha chiuso un colpo importante assicurandosi Samuele Ricci per il centrocampo. Poi ancora il mercato con l’Inter che ha chiuso per Bonny dal Parma, rinforzo per l’attacco di Chivu. Passando alle notizie parliamo del grave infortunio per Savona in casa Juventus e della situazione della Lazio, con la decisione di Maurizio Sarri di restare sulla panchina biancoazzurra nonostante i problemi di mercato. Quindi il tennis con Sinner che si prepara a Wimbledon e la F1 con le prove del GP d’Austria.