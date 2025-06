Sinner carico per Wimbledon: “Cambi nel team già decisi, ora sono curioso di vedere cosa succede”

“I cambiamenti nel team non sono arrivati all’improvviso, sono una cosa già decisa da tempo. Finora mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto provare qualcosa di differente. Ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane”.

Jannik Sinner in conferenza stampa:



"Il divorzio con Panichi e Badio? Non è successo nulla di grave, abbiamo fatto un grande lavoro in questi mesi. Poi a volte le cose succedono, so che il timing non è dei migliori, ma alla fine non influisce in questo Slam.



Mi sento bene… pic.twitter.com/1MpPHar3aX