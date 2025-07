Il TG di Sport.it del 20 luglio 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 20 luglio 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calciomercato e con il clamoroso stop al trasferimento di Laurienté dal Sassuolo al Sunderland, a cose praticamente già fatte. Il Milan accelera invece per Marc Pubill, mentre in casa Inter Piero Ausilio fa chiarezza sugli obiettivi nerazzurri. Poi ancora Ginevra Taddeucci, con la storica tripletta ai campionati mondiali di nuoto, e poi Alexander Bublik con la prima vittoria in carriera sulla terra a Gstaad. Passiamo alla pallanuoto con il Settebello che esce sconfitto dalla Grecia e non disputerà la semifinale dei campionati mondiali a Singapore. Infine il motoGP, con l’ennesima vittoria stagionale di Marc Marquez, questa volta a Brno.