Alexander Bublik ha vinto il torneo Atp 250 di Gstaad (terra, montepremi 596.305 euro), aggiudicandosi il sesto titolo in carriera, il primo in assoluto sulla superficie rossa. Il tennista kazako, attualmente numero 34 del mondo e seconda testa di serie del torneo svizzero, ha battuto in finale l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, numero 109 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 in due ore e nove minuti di gioco.

SIX FOR SASCHA 🎯



Alexander Bublik defeats Juan Manuel Cerundolo 6-4 4-6 6-3 to claim his sixth career title in Gstaad!@SwissOpenGstaad pic.twitter.com/KeVwZWakxp — Tennis TV (@TennisTV) July 20, 2025

Una vittoria dal sapore speciale per Bublik

Il successo di Gstaad rappresenta una tappa significativa nella carriera di Bublik, notoriamente più a suo agio sulle superfici rapide. Dopo una stagione altalenante, il 27enne di Gatchina ha mostrato solidità e maturità, riuscendo a imporsi in un torneo tradizionalmente ostico per lui. Cerúndolo, proveniente dalle qualificazioni, ha lottato fino all’ultimo ma ha dovuto arrendersi alla maggiore esperienza e potenza dell’avversario.

Kazakhstan’s Alexander Bublik reacts after winning against Argentina’s Juan Manuel Cerundolo during their Men’s singles final match at the Swiss Open tennis tournament in Gstaad, on July 20, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Prossimi obiettivi

Con questo titolo, Bublik rafforza la sua posizione nel ranking e si prepara ora ad affrontare la stagione nordamericana sul cemento, in vista del Masters 1000 di Toronto e soprattutto degli US Open, dove proverà a confermare i segnali positivi mostrati in Svizzera.

Leggi anche: