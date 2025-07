David Pel e la sorprendente ascesa a Wimbledon: tra incontri, ricordi con Sinner e una coppia di doppio inaspettata

David Pel, tennista olandese mancino di 34 anni, ha raggiunto uno dei momenti più importanti della sua carriera sportiva durante l’edizione più recente di Wimbledon. Dopo una lunga militanza nel circuito, Pel è riuscito a conquistare la finale del doppio maschile insieme all’australiano Rinky Hijikata, regalando una prestazione che resterà negli annali del tennis olandese.

Nonostante la sconfitta subita dalla coppia britannica formata da Julian Cash e Lloyd Glasspool, il risultato ha permesso a Pel di ottenere un premio economico di rilievo: circa 200.000 euro lordi, corrispondenti alla metà del montepremi assegnato ai finalisti sconfitti, per un totale di 345.000 sterline. Questa cifra si avvicina ai 400.000 euro complessivi, rappresentando un traguardo significativo per l’atleta, sia dal punto di vista sportivo che personale.

Il retroscena con Jannik Sinner: un legame nel tempo

Durante il torneo londinese, David Pel ha avuto modo di incrociare nuovamente Jannik Sinner, fresco vincitore del titolo di singolare maschile contro Carlos Alcaraz. Il rapporto tra i due tennisti risale a diversi anni fa e si è arricchito di un episodio particolare che pochi conoscevano.

Pel, intervistato dal “Corriere della Sera”, ha ricordato un incontro avvenuto nel 2019 nel doppio a Ortisei, quando affrontò un giovanissimo Sinner, allora diciassettenne. In quell’occasione, fu proprio Pel ad avere la meglio. Rivedendolo a Wimbledon, Pel ha colto l’opportunità per chiedere una foto a Sinner, presente con la sua fidanzata, e si è detto colpito dalla disponibilità del campione. Non ha mancato di scherzare con lui: “Ti ricordi che ti ho battuto?”. La risposta di Sinner è stata immediata e tagliente: “Ricordo solo le cose belle”. Pel, consapevole di essere tra i pochi ad avere un bilancio positivo contro l’attuale numero uno al mondo, si interroga se in futuro ci sarà un’altra occasione per sfidarlo, sebbene Sinner non partecipi spesso alle competizioni di doppio.

La nascita casuale della coppia Pel-Hijikata

Un aspetto che rende ancora più unica la corsa in finale di David Pel e Rinky Hijikata a Wimbledon è la modalità in cui la loro collaborazione è nata. Pel ha spiegato che tutto è avvenuto quasi per caso: Hijikata lo aveva contattato tramite WhatsApp per proporgli di formare una coppia nel doppio, ma Pel non era riuscito a leggere il messaggio prima che l’australiano decidesse di eliminarlo. Il giorno seguente, i due si sono incontrati di persona e Pel ha chiesto a Rinky se avesse avuto qualcosa da proporgli, avendo notato la notifica del messaggio cancellato.

Hijikata ha confermato l’intenzione di cercare un compagno per il doppio a Wimbledon, spiegando però che stava ancora aspettando la risposta di un altro tennista, motivo per cui aveva rimosso il messaggio. Alla fine, la scelta è ricaduta proprio su Pel. Prima di questa collaborazione, i due non si conoscevano in modo approfondito: avevano giocato uno contro l’altro solo in un’occasione nel 2023. Le loro carriere, con percorsi e calendari differenti (Hijikata è australiano, Pel olandese), non avevano mai permesso di intrecciare rapporti stabili sui campi da tennis.

Una collaborazione destinata a continuare

Nonostante sia nata in modo improvvisato, la partnership tra Pel e Hijikata si è dimostrata subito efficace, culminando con la partecipazione alla finale di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Attualmente, Hijikata è impegnato anche nel singolare, ma entrambi hanno già deciso di proseguire la loro avventura insieme, confermando la volontà di presentarsi come coppia fissa agli US Open, prossimo appuntamento di rilievo nel calendario internazionale.

L’esperienza acquisita a Wimbledon potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per una stagione ancora più ricca di soddisfazioni, sia per Pel sia per Hijikata, che ora puntano a consolidare la loro intesa e a raggiungere nuovi traguardi nei prossimi tornei del circuito maggiore.

L’evoluzione del doppio maschile e nuove prospettive per Pel

Il successo di David Pel nell’edizione attuale di Wimbledon si inserisce in un momento di grande evoluzione per il doppio maschile internazionale. La disciplina, spesso meno sotto i riflettori rispetto al singolare, sta vivendo una rinnovata attenzione grazie alle storie di atleti come Pel, capaci di raggiungere risultati di rilievo anche in età matura.

Pel, con la sua esperienza e la capacità di adattarsi a nuovi compagni e situazioni, rappresenta un esempio di resilienza e determinazione. La sua storia dimostra come il tennis possa offrire opportunità significative anche fuori dai più noti circuiti del singolare, regalando emozioni e riconoscimenti a chi continua a credere nel proprio percorso professionale.