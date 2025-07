Marquez imprendibile a Brno: quinta doppietta consecutiva per il Cabroncito

È sempre più la stagione di Marc Marquez. Il Cabroncito domina il Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno, dodicesimo atto del Mondiale MotoGP 2025, e conquista la quinta doppietta consecutiva. Lo spagnolo vince davanti a Marco Bezzecchi e a Pedro Acosta, confermandosi leader indiscusso del campionato.

Una gara senza storia

L’“alieno di Cervera” parte con cautela, lasciando spazio prima a Pecco Bagnaia e poi a Bezzecchi, ma al giro numero otto prende il comando e, con una serie di giri record, stacca tutti e taglia il traguardo in solitaria. Una prestazione impeccabile che ribadisce la sua supremazia tecnica e mentale.

Primo podio stagionale per Acosta, Bagnaia ancora fuori dal podio

Chiude il podio un brillante Pedro Acosta, autore del suo primo piazzamento nei primi tre in questa stagione. Per il giovane spagnolo, già secondo nella Sprint Race, si tratta del miglior weekend dell’anno. In ottica mercato, si parla molto del suo futuro, ma con le novità in arrivo dal mondo KTM, non è escluso che resti legato al marchio austriaco.

Partito dalla pole position, Bagnaia tiene il comando nei primi giri, ma deve arrendersi prima a Bezzecchi e poi a Marquez. Nel finale viene superato anche da Acosta e non riesce più a recuperare, chiudendo quarto. Ancora una gara sottotono per l’italiano, mentre il compagno di box vola. La pausa estiva sarà decisiva per tentare un cambio di passo nella seconda parte del campionato.

Gli altri protagonisti, giornata difficile per gli italiani

Ottima prova per Raul Fernandez, che con il quinto posto centra il suo miglior risultato stagionale. Buone sensazioni anche per Fabio Quartararo, sesto e finalmente competitivo. Jorge Martin chiude settimo, dimostrando segnali di crescita.

Oltre a Bezzecchi e Bagnaia, pochi sorrisi per gli altri italiani in pista. Luca Marini è dodicesimo, Di Giannantonio resta fuori dai punti, mentre Enea Bastianini finisce nella ghiaia.

Il Motomondiale si ferma ora per la pausa estiva. Il prossimo appuntamento sarà il GP d’Austria, dove ci si attende una risposta da chi, finora, ha faticato a tenere il passo di uno straordinario Marquez.