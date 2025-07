Pecco Bagnaia chiude al 13° posto il turno di pre-qualifiche del Gran Premio di Cechia 2025, sul circuito bagnato di Brno, e sarà costretto a partire dal Q1. Una pista che in passato gli ha portato fortuna, ma che questa volta ha rappresentato un ostacolo, anche a causa di una strategia errata da parte del team Ducati. A dominare la sessione, senza grandi sorprese, è stato Marc Marquez, ancora una volta il più veloce e in controllo sotto la pioggia.

Just couldn't get it right today ❌@PeccoBagnaia will need to pass through Q1 after a Friday to forget 😔#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/nEkrSBKbkx