Marquez vince anche in Repubblica Ceca: Sprint dominata, Ducati in crisi con le gomme

Marc Marquez domina la Sprint Race del GP di Repubblica Ceca, 12° appuntamento del Mondiale MotoGP, conquistando l’ennesima vittoria stagionale nel format breve. Una gara apparentemente perfetta, ma il trionfo dello spagnolo è rimasto in sospeso per diversi minuti a causa di un’indagine sulla pressione degli pneumatici.

Le Ducati Factory hanno infatti accusato un brusco calo della pressione nel corso dei dieci giri: Pecco Bagnaia, scattato dalla pole position, è stato il primo a pagare il prezzo, sprofondando fino alla 7ª posizione dopo essere stato superato subito dal compagno di squadra.

Situazione completamente opposta per il Cabroncito, che ha lasciato inizialmente passare Pedro Acosta per poi riprendersi il comando al penultimo giro. Marquez è riuscito, con grande lucidità, a riportare i valori della pressione nei parametri prima del traguardo, evitando così sanzioni dopo la valutazione dei commissari.

Acosta show, Bastianini sul podio

Alle spalle di Marquez salgono sul podio le due KTM: Pedro Acosta, brillante e aggressivo, chiude 2° dopo aver anche assaporato la possibilità della vittoria, mentre Enea Bastianini, con il Team Tech3, si prende un prezioso 3° posto. Quarto posto per l’Aprilia di Marco Bezzecchi, autore di una gara solida.

Deludente invece la prova di Bagnaia, che cede nel finale anche a Quartararo (5° con la Yamaha) e a Raul Fernandez, ma riesce a evitare un’investigazione riportando i valori della pressione nei limiti regolamentari prima del traguardo.

Weekend complicato per Ducati Gresini e Martin

Giornata da dimenticare per Alex Marquez, solo 17° con la Ducati Gresini dopo una brutta partenza, e per Fabio Di Giannantonio, caduto a metà gara. Jorge Martin, al ritorno in MotoGP dopo l’infortunio, chiude 11° in una gara interlocutoria per il campione in carica.

La Sprint ceca certifica ancora una volta il dominio di Marc Marquez, capace non solo di vincere, ma di gestire al millimetro ogni dettaglio tecnico anche sotto pressione, mentre in casa Ducati si apre un nuovo fronte tecnico legato alla gestione degli pneumatici.