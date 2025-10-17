Il TG di Sport.it del 17 ottobre 2025

La principali notizie sportive di oggi, 17 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con una notizia che preoccupa i tifosi del Milan, il brutto infortunio per Christian Pulisic; restiamo in casa Milan con il possibile rientro di Leao contro Fiorentina. Passiamo poi dall’altra sponda del Naviglio, con le parole di Piero Ausilio sulla sua Inter. Passiamo poi al tennis con Jasmine Paolini in semifinale al WTA di Ningbo e con Jannik Sinner che batte Djokovic e vola in finale al Six Kings Slam. Chiudiamo con la motoGP e Marco Bezzecchi, il più veloce nelle prequalifiche in Australia.