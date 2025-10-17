Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio spegne le voci di mercato che lo volevano nel mirino di club arabi. Nessun addio ai nerazzurri, almeno nel breve periodo. Il dirigente ha confermato la propria volontà di proseguire il percorso iniziato con la società di Viale della Liberazione, con cui ha un accordo fino al 2027.

Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha commentato quali siano stati i migliori allenatori dei nerazzurri da quando ricopre questo ruolo. E Mourinho? «José è sopra tutto e tutti per quello che rappresenta nella storia dell’Inter».



“Mai preso in considerazione l’addio, anche con offerte più ricche”

Ausilio ha chiarito che proposte economicamente importanti sono arrivate anche in passato, ma non hanno mai incrinato il legame con l’Inter.

“Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. In passato ho ricevuto offerte anche più vantaggiose, ma non mi sono mai mosso da qui.”

Parole che rafforzano il segnale di stabilità dirigenziale in casa nerazzurra, elemento strategico per la nuova governance.

Lookman, Koné e le strategie sul mercato: le verità del ds

Interrogato sulle trattative dell’ultima sessione di mercato, Ausilio ha svelato alcuni retroscena. Lookman è stato un obiettivo concreto.

“Per Lookman ci abbiamo provato, convinti che potesse darci una soluzione diversa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile.”

Capitolo Koné: l’Inter ha avviato un contatto, ma la situazione si è arenata per via della posizione della Roma, che successivamente ha cambiato direzione. Da lì, il club si è orientato su Diouf.

Sfida alla Roma e un rimpianto chiamato Gasperini

Sabato all’Olimpico andrà in scena la sfida contro la Roma di Gasperini, ex Inter. Un passaggio breve, che Ausilio definisce con un pizzico di rimpianto.

“Da noi è stato pochino. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, visto quello che ha fatto dopo. È un top.”

Un riconoscimento che sottolinea anche il valore del progetto giallorosso, oggi uno dei riferimenti in Serie A per modello tecnico.

AMSTERDAM, NETHERLANDS – SEPTEMBER 17: FC Internazionale head coach Cristian Chivu attends a press conference after the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between AFC Ajax and FC Internazionale Milano at Johan Cruijff Arena on September 17, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

Capitolo allenatore: Chivu prima scelta, sondaggi su Fabregas e De Zerbi

Ausilio ha confermato la piena fiducia in Cristian Chivu, ritenuto il profilo più adatto anche dalla proprietà. Sul tavolo c’erano anche i nomi di Fabregas e De Zerbi, sondata la disponibilità ma poi scartata la pista.

“Chivu ha tutto quello che cercavamo. Fabregas-De Zerbi? Abbiamo fatto i nostri sondaggi e tratto le conclusioni.”

I tecnici più influenti secondo Ausilio

Alla domanda sui migliori allenatori visti lavorare, il ds non ha avuto dubbi: Spalletti e Conte sul piano tecnico, Simone Inzaghi, Mancini e Ranieri per gestione umana e di gruppo.

“Ranieri? Sono molto legato a lui.”

Neymar e i rumors di mercato: “Mai offerto all’Inter, una cazzata”

Chiusura dedicata al caso Neymar, accostato all’Inter la scorsa primavera. Ausilio respinge ogni ipotesi.

“Mai sentiti e mai offerto. Una cazzata.”

Una posizione netta che ribadisce la linea del club: niente operazioni mediatiche fuori dal perimetro sostenibile del progetto economico-gestionale.