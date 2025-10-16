Udinese, Zaniolo chiede scusa: “Ma adesso è tutto diverso”

Nicolò Zaniolo sta cercando di rilanciarsi con l’Udinese dopo un periodo complicato tra cambi di squadra e comportamenti che hanno creato infinite polemiche. L’ex talento delle giovanili dell’Inter in un’intervista a cuore aperto racconta di aver ripreso in mano la propria vita, affrontando gli errori del passato e ritrovando la gioia di giocare.

Sono finiti i tempi delle bravate giovanili. Nicolò Zaniolo vuole dimostrare di essere maturato con la maglia dell'Udinese e guadagnarsi nuovamente la convocazione in Nazionale 🇮🇹



1/6 pic.twitter.com/xj6Igrn0RX — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) October 16, 2025

“Non avevo neppure vent’anni e sono stato catapultato dentro qualcosa più grande di me. Voglio tornare a divertirmi giocando a calcio, tutta una parte che in questi anni mi è mancata”, ha dichiarato il 26enne attaccante al Corriere dello Sport.

Zaniolo ha anche chiarito la sua uscita dall’Atalanta e il periodo a Roma: “Non sono andato via da Gasperini perché abbiamo litigato. Alla Roma chiedo scusa per eventuali incomprensioni. Tutto quello che ho vissuto mi ha portato a essere la persona che sono oggi, e di questo non ho rimpianti”.

A Udine, Zaniolo ha trovato stabilità sia sul piano personale sia professionale. “Abbiamo sistemato tutto con la mia compagna e mio figlio. Viviamo vicino al centro, è tutto molto piccolo e comodo, e quindi sono felice. La società ti mette nelle condizioni di rendere al meglio, e la squadra è importante. Ci possiamo divertire ed essere la sorpresa del campionato”.

Il giocatore ha sottolineato come la sua nuova maturità e l’umiltà siano strumenti fondamentali per contribuire al successo dell’Udinese. “Ci sto mettendo tutto me stesso e seguendo l’allenatore, fidatevi, bravissimo, possiamo fare bene”.

Il ritorno in Nazionale resta un obiettivo concreto: “Ho visto Italia-Israele in tv e ho tifato come qualsiasi italiano. La Nazionale è il sogno di ogni giocatore, anche il mio. Gattuso non l’ho sentito, ma leggere che le porte sono aperte a chi merita sul campo mi fa piacere. Se lo meriti, è giusto andare in Nazionale”.

Zaniolo prova così a trasformare la sua nuova vita e la stagione a Udine in un trampolino per il ritorno tra gli azzurri, puntando a ritrovare continuità e fiducia dopo anni complicati.

Leggi anche: