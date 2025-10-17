Home | MotoGP Australia, Bezzecchi domina le prequalifiche a Phillip Island: è record della pista

Marco Bezzecchi chiude al comando le prequalifiche del MotoGP Australia, imponendosi con un giro straordinario in 1’26″492, nuovo record ufficiale di Phillip Island. Il pilota dell’Aprilia ufficiale ha mostrato un ritmo superiore alla concorrenza e grande sicurezza nei cambi di direzione. Nonostante i due long lap penalty da scontare in gara, le sensazioni sono estremamente positive.

UN-BEZ-LEIVABLE 🤯



Marco Bezzecchi is the fastest man EVER on two wheels around Phillip Island 💨#MotoGP | #AustralianGP pic.twitter.com/fmFmqbSywt — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) October 17, 2025

Aprilia protagonista anche con Fernandez

Alle spalle di Bezzecchi brilla l’altra Aprilia, quella del team Trackhouse, con Raul Fernandez che nel finale strappa la seconda posizione a +0.291. Terzo un convincente Fabio Di Giannantonio (Team VR46), miglior Ducati della sessione, staccato di +0.420 e autore di un chiaro progresso rispetto alla FP1.

Yamaha in crescita con Quartararo

Segnali di risveglio per la Yamaha di Fabio Quartararo, che chiude quarto a +0.434, mostrando un buon adattamento al circuito australiano. Subito dietro arrivano Alex Marquez (+0.453) con la Ducati del Team Gresini, Alex Rins (+0.514) sull’altra Yamaha e Luca Marini (+0.559) con la Honda ufficiale.

PHILLIP ISLAND, AUSTRALIA – OCTOBER 17: Francesco Bagnaia of Italy and rider of the #63 Ducati Lenovo Team during the Moto GP practice session ahead of the MotoGP of Australia at Phillip Island Grand Prix Circuit on October 17, 2025 in Phillip Island, Australia. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Bagnaia parte male ma recupera nel finale

Sessione complessa per Francesco Bagnaia, che nelle prime fasi è rientrato ai box per problemi di feeling. Nel finale, però, è riuscito a trovare ritmo e a chiudere comunque nella top 10, con il nono tempo a +0.640, subito dietro a Pol Espargaró (+0.562), ottavo. Pedro Acosta completa la top 10 a +0.653, davanti a Fermín Aldeguer per cinque millesimi.

Più attardati gli altri italiani: Franco Morbidelli è 17º a +1.414, Lorenzo Savadori 19º a +1.486, Enea Bastianini 20º a +1.623 e Michele Pirro chiude in 22ª posizione a +2.548.

Leggi anche: