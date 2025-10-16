MotoGP, Bezzecchi non ci voleva: colpevole per la caduta di Marquez, sarà penalizzato

Weekend in salita per Marco Bezzecchi a Phillip Island. Il pilota dell’Aprilia dovrà scontare un doppio long lap penalty durante il Gran Premio d’Australia, a seguito dell’incidente che in Indonesia aveva provocato la caduta e la frattura della spalla destra di Marc Marquez.

Bezzecchi riconosce il problema di competere con Márquez, mentre l'Aprilia, parte del gruppo Piaggio, sembra affrontare difficoltà economiche e investe meno nelle moto, concentrandosi più sugli scooter #MotoGP #Aprilia pic.twitter.com/SOC2R9ujwT — Misterhelmet.com (@Misterhelmet) October 16, 2025

I giudici di gara hanno ritenuto Bezzecchi “colpevole di aver creato una situazione di pericolo e causato un incidente”. La decisione è arrivata dopo l’audizione del pilota riminese in Australia, visto che a Mandalika non era stato possibile ascoltarlo.

Per lui si tratta del secondo episodio della stagione e la penalità rappresenta un ostacolo significativo in un weekend già complicato. “Questa è stata la decisione e non posso fare altro che rispettarla, cercare di guardare avanti e fare il meglio nonostante questa penalità”, ha commentato Bezzecchi.

Il pilota sa bene che per limitare i danni sarà essenziale partire il più avanti possibile in griglia, cercando di perdere meno posizioni quando arriverà il momento di scontare la sanzione. Phillip Island si preannuncia quindi come una sfida in salita per il riminese, chiamato a riscattarsi dopo un episodio sfortunato per cui il pilota si è già scusato con Marc Marquez.

