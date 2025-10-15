MotoGP, senza Marquez si apre la caccia alla vittoria: Bagnaia e Bezzecchi sognano in Usa

MotoGP, a Phillip Island il Mondiale perde il suo dominatore e neo Campione Marc Marquez per l’infortunio alla spalla. Così, l’attenzione degli appassionati – soprattutto quelli italiani – si concentra tutta sul confronto tra Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, separati soltanto da venti punti in classifica (274 a 254).

Pecco Bagnaia: "Phillip Island è un circuito spettacolare, lascia senza fiato soprattutto in sella ad una moto performante come la MotoGP. È davvero bello e dà gusto! Negli ultimi anni sono sempre stato veloce e costante qui, anche se la vittoria mi è… pic.twitter.com/p2a25U59uf — Alessio Piana (@AlessioPiana130) October 15, 2025

Il quartultimo appuntamento della stagione australiana si preannuncia decisivo per stabilire chi, tra i due italiani, riuscirà a conquistare il terzo gradino del podio iridato. Come sottolinea Stefano Gatti su Sportmediaset, con il neo Campione del Mondo fuori dai giochi la scena è tutta per i connazionali, che si giocano una fetta importante della loro stagione.

Reduce da un weekend da incubo in Indonesia, Bagnaia ha bisogno di rialzarsi in fretta. Il pilota Ducati non ha mai vinto sul tracciato vista oceano di Phillip Island in nessuna delle tre classi, ma ha bisogno di un risultato importante per riuscire a dare un senso alla sua stagione. (continua dopo la foto)

Nel box a fianco troverà Michele Pirro, chiamato a sostituire il campione del mondo Marquez, mentre il romagnolo Bezzecchi potrà contare sull’appoggio di Lorenzo Savadori, tornato in sella alla Aprilia RS-GP al posto di Jorge Martin.

Negli ultimi tre Gran Premi, Bezzecchi ha conquistato 57 punti tra Misano, Motegi e Mandalika, contro i 37 di Bagnaia. Una differenza che fotografa il momento dei due: regolare e in crescita il primo, altalenante il secondo.

Il torinese, infatti, è rimasto a zero punti sia a Misano che a Mandalika, ma in Giappone ha dominato, vincendo sia la Sprint Race che il Gran Premio, e dimostrando che quando trova il feeling giusto con la moto resta un avversario temibile per chiunque.

L’assenza di Marc Marquez, quattro volte vincitore del GP d’Australia, pesa sullo spettacolo ma aumenta la curiosità attorno al duello azzurro.

Adesso, con Marquez a casa e il fratello Alex che vorrebbe chiudere la stagione da protagonista, la battaglia per la gloria passa tutta dalla sfida fra Bagnaia e Bezzecchi, due italiani pronti a darsi battaglia fino all’ultima curva sul circuito più affascinante del Mondiale.

