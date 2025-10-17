Milan-Fiorentina: Leao pronto a riprendersi l’attacco rossonero

Complice l’emergenza infortuni e il rientro in Italia anticipato per accelerare il recupero, Rafael Leao potrebbe essere la novità dal primo minuto in Milan-Fiorentina. L’attaccante portoghese sembra aver smaltito definitivamente i postumi del problema muscolare accusato a inizio stagione contro il Bari ed è ora candidato a guidare l’attacco rossonero.

📑 @antonello_gioia in @CorSport this morning: There’s even a scenario where both could play together: in that case, Leão would move into a central striker role, with Nkunku floating around him as a support forward. pic.twitter.com/MwFImpYI3i — Milan Posts (@MilanPosts) October 17, 2025

Nuovo assetto offensivo senza Pulisic

Come già testato nel precampionato e nei minuti finali di Juventus-Milan, Leao verrebbe impiegato da centravanti, ruolo in cui permetterebbe a Santiago Gimenez di tirare il fiato. Il messicano, infatti, è rientrato dal viaggio con la nazionale non in perfette condizioni, tra affaticamento e jet-lag, oltre al bisogno di ritrovare confidenza con il gol in campionato.

La scelta su Leao si lega anche all’assenza pesante di Christian Pulisic, fermato da un problema ai flessori della coscia destra: uno stop che potrebbe tenerlo fuori fino a un mese.

CAIRATE, ITALY – OCTOBER 15: Rafael Leao of AC Milan in action during an AC Milan Training Session at Milanello on October 15, 2025 in Cairate, Italy. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Nkunku verso una chance dal primo minuto

Al fianco di Leao, Massimiliano Allegri starebbe valutando il rilancio di Christopher Nkunku, finora impiegato col contagocce. Il francese offre duttilità tattica: può agire da seconda punta o largo come Pulisic, garantendo quella imprevedibilità negli ultimi metri che è mancata nelle ultime gare. Il recente gol con la nazionale rafforza la sua candidatura a una maglia da titolare.

Loftus-Cheek tra attacco e necessità a centrocampo

Un’altra opzione valutata dallo staff rossonero è Ruben Loftus-Cheek, già adattato in quella zona di campo in questa fase iniziale della stagione. Tuttavia, l’inglese potrebbe essere dirottato in mezzo al campo per sopperire all’assenza di Adrien Rabiot, fermato a lungo da una lesione al soleo. La sua fisicità e capacità di strappo lo rendono un profilo utile per stabilizzare la mediana in un momento emergenziale.

