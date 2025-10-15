Milan, non ci voleva: Pulisic si fa male nella notte, grosso guaio per Allegri (VIDEO)

Risveglio davvero amaro per il Milan e per i suoi tifosi: durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, finita 2-1 per la squadra americana, Christian Pulisic è stato costretto ad abbandonare il campo al 31’. L’attaccante rossonero, già non al meglio della condizione, ha accusato un problema muscolare al bicipite femorale, e sarà valutato con più precisione una volta tornato a Milano.

Il video dell’infortunio di Pulisic questa notte in Nazionale. Pochettino ha parlato di un problema al bicipite femorale #Milan pic.twitter.com/TiyRHm5eg3 — Francesco Nasato (@FraNasato) October 15, 2025

Ovviamente questo ha subito causato allarme e preoccupazione al club e a Massimiliano Allegri, che ora rischia di perderlo per diverse partite. la zona in cui il giocatore si è infortunato è molto delicata e le immagini della sua uscita dal campo, con il volto segnato da un misto di dolore e sconforto, lascia pensare che si tratti di qualcosa che lo terrà comunque lontano dai campi per un po’. (continua dopo la foto)

Il numero 11 del Milan, protagonista assoluto di questo avvio di stagione, ha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe ma con il volto teso e frustrato. Subito dopo è rientrato negli spogliatoi, visibilmente contrariato.

Il ct statunitense Mauricio Pochettino, che aveva deciso di schierarlo titolare nonostante le condizioni precarie, ha spiegato nel postpartita: “Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla”.

Una notizia che non ci voleva per il Milan, che domenica ospiterà la Fiorentina a San Siro nella prima gara di un ciclo importante che proseguirà con Pisa, Atalanta, Roma e Parma fino alla prossima sosta di novembre. La presenza di Pulisic contro i viola è al momento fortemente a rischio, e solo gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio. (continua dopo la foto)

MILAN, ITALY – AUGUST 23: Massimiliano Allegri of Milan coach reacts during the Serie A match between AC Milan and US Cremonese at Giuseppe Meazza Stadium on August 23, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Il giocatore, reduce da qualche fastidio alla caviglia, sembrava in ripresa durante gli ultimi giorni di ritiro con la nazionale, motivo per cui Pochettino aveva scelto di impiegarlo dal primo minuto in un match privo di valore competitivo. Una decisione che si è rivelata azzardata, e che secondo indiscrezioni avrebbe fatto infuriare Allegri, irritato dall’inutilità della partita e dal rischio corso da uno dei suoi uomini più importanti.

