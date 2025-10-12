Milan, si delineano le strategie future: quattro rinnovi sul tavolo e un difensore nel mirino

La pausa per gli impegni delle Nazionali diventa occasione di riflessione anche in casa Milan, dove la dirigenza sta valutando i prossimi passi per consolidare la crescita del gruppo dopo l’ottimo avvio di stagione. Nella sede di via Aldo Rossi si discute in particolare di quattro rinnovi contrattuali e di un possibile innesto in difesa in vista della sessione di mercato.

Rinnovi: priorità a Pulisic, Saelemaekers e Tomori

In cima alla lista c’è Christian Pulisic, protagonista assoluto di questo inizio di stagione. Il suo contratto è valido fino al 2027, ma l’intenzione del club è quella di allungare l’accordo fino al 2028, con opzione per arrivare al 2029. Al momento non ci sono ancora stati incontri formali, ma la volontà di blindarlo è chiara.

Situazione simile per Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, anche loro con scadenza nel 2027. La società ha già avviato i contatti per il prolungamento, con l’idea, nel caso del belga, di procedere anche con un adeguamento d’ingaggio, visto il rendimento e il suo stipendio attualmente tra i più bassi della rosa.

Maignan verso l’addio a parametro zero

Capitolo distinto per Mike Maignan. Il contratto del portiere francese termina a giugno e al momento il rinnovo appare molto lontano. La sensazione è che il portiere stia valutando l’addio a parametro zero, con Juventus, Chelsea e Bayern Monaco pronte a inserirsi. La dirigenza rossonera ha già iniziato a monitorare profili per il ruolo di numero uno del futuro.

Un difensore per Allegri: Gomez e Gila tra le opzioni

Sul fronte entrate, la priorità è un difensore d’esperienza da mettere a disposizione di Max Allegri, considerando che alle spalle del trio Tomori-Gabbia-Pavlovic le alternative si riducono a De Winter e al giovane Odogu, finora utilizzato solo per pochi minuti in Coppa Italia.

Il nome che resta più caldo è quello di Joe Gomez del Liverpool, già seguito in estate. L’inglese ha collezionato appena 29 minuti tra campionato e Champions League ed è di fatto ai margini nelle rotazioni di Slot, anche se l’infortunio di Leoni ha complicato la situazione per i Reds. In alternativa, il Milan segue con attenzione Mario Gila della Lazio, legato ai biancocelesti fino al 2027. La prossima estate potrebbe aprirsi uno spiraglio per trattare a cifre accessibili.

