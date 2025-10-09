Milan, Rabiot a ruota libera: “La differenza fra Modric e Leao”

Dopo la sfida contro la Juventus, lo spogliatoio del Milan ha vissuto momenti di grande tensione. Massimiliano Allegri ha richiamato duramente Rafael Leao per l’atteggiamento mostrato in campo, sottolineando come il portoghese debba cambiare il suo atteggiamento. A fianco del tecnico, anche Adrien Rabiot ha espresso la sua opinione sul comportamento del compagno, evidenziando come a 26 anni Leao non sia più una giovane promessa.

Rabiot, subito protagonista del “boom rossonero”, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: “Leao ha grandi potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane e non ha tempo da perdere. Deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, il che sarebbe un peccato per noi. Magari non ha la voglia o la passione di un Modric, ma Allegri sa trarre il meglio dai giocatori, e per Rafa può essere l’occasione giusta”.

Il confronto immediatamente dopo la partita è stato chiaro: Allegri ha richiamato Leao davanti a tutta la squadra. “Ora nello spogliatoio non fiata nessuno“, avrebbe ordinato, prima di rimproverare il portoghese per i movimenti e i compiti non rispettati come prima punta. Non si è trattato di una frattura, ma di un metodo diretto del tecnico per scuotere il numero 10 e ottenere il massimo da lui.

Leao partirà ora per gli impegni con la sua nazionale, tornando a Milanello mercoledì 15. Il Milan e Allegri sperano che l’esperienza serva al portoghese per modificare atteggiamento e approccio in campo, confermando le aspettative su uno dei giocatori chiave della rosa.

Adrien Rabiot, oltre al richiamo tecnico, ha evidenziato la propria funzione nello spogliatoio: trasmettere esperienza e suggerimenti ai compagni più giovani. “Giocare nel Milan dopo cinque anni alla Juventus non è banale. Abbiamo le qualità per lottare per lo scudetto, e Allegri sa che posso aiutare i più giovani dando il massimo in allenamento e partita”, ha concluso il francese.

