Sinner supera Djokovic: sarà ancora finale con Alcaraz al Six Kings Slam 2025

Jannik Sinner conquista l’accesso alla finale del Six Kings Slam 2025 dopo aver superato con autorità Novak Djokovic nella semifinale disputata a Riad. Il tennista italiano si è imposto sul numero uno serbo con il punteggio di 6-4, 6-2, in una partita dominata dall’inizio alla fine.

Jannik Sinner wins a FANTASTIC point against Novak Djokovic at the Six Kings Slam.



Huge hitting.



Great court coverage.



The smile at the end from both of them says it all.



Brilliant. 😮‍💨

pic.twitter.com/xhBZXRrZiT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 16, 2025

Prestazione dominante di Sinner: dieci ace e match chiuso in poco più di un’ora

La sfida tra Sinner e Djokovic ha visto l’azzurro mantenere sempre il controllo degli scambi, grazie a una prestazione solida al servizio, testimoniata dai dieci ace realizzati. L’incontro si è concluso in appena un’ora e tre minuti, con Sinner che ha mostrato grande lucidità e determinazione, mentre Djokovic ha faticato a tenere il passo soprattutto nel secondo set.

RIYADH, SAUDI ARABIA – OCTOBER 16: Novak Djokovic of Serbia and Jannik Sinner of Italy at the net after their semifinal match during day two of the Six Kings Slam 2025 at ANB Arena on October 16, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Finale Six Kings Slam 2025: nuova sfida tra Sinner e Alcaraz

Il risultato della semifinale porta Sinner a disputare nuovamente la finale contro Carlos Alcaraz, replicando l’epilogo della prima edizione del torneo. Dodici mesi fa, fu proprio il giocatore altoatesino ad avere la meglio, aprendo una stagione di grandi confronti tra i due giovani campioni.

Oggi Sinner arriva alla finale da numero 2 del mondo, forte di una crescita costante e di una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Alcaraz, dal canto suo, si prepara a una sfida che promette spettacolo e agonismo elevato. La finale del Six Kings Slam 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis mondiale.

Leggi anche: