Djokovic incorona Jannik Sinner prima della semifinale: “Mi ricorda me”

Novak Djokovic ha speso parole di grande stima per Jannik Sinner alla vigilia della semifinale del Six King Slam in Arabia Saudita. Il serbo ha evidenziato le somiglianze tra se stesso e il tennista italiano, suo avversario questa sera alle 20 italiane, in una sfida che promette spettacolo.

Sinner – Djokovic, a che ore si gioca oggi la semifinale del ricchissimo torneo Six Kings Slam e dove vederla in streaming e in tvhttps://t.co/8O6jZ1p4rB pic.twitter.com/GKW9Ay6Q5X — StartupItalia (@startup_italia) October 16, 2025

“Sinner è il giocatore che mi somiglia di più. È magro come me, colpisce molto forte, fa tutto benissimo sul piano strategico e riesce sempre a essere ovunque. Mi ricorda me nei tempi migliori”, ha detto Djokovic, segnando di fatto con le sue parole il passaggio di testimone tra generazioni.

Dal loro primo incontro nel 2021, il rapporto di forza tra i due tennisti si è ribaltato: oggi Sinner affronta Djokovic da favorito. Il bilancio dei precedenti recita 6-4 a favore dell’altoatesino, senza considerare il successo di Sinner al Six King Slam dell’anno scorso. Cinque vittorie consecutive contro il campione serbo hanno decretato la sua superiorità.

Le parole di Djokovic non sono solo un elogio tecnico: suonano come un passaggio simbolico di testimone. L’altoatesino, che insieme a Carlos Alcaraz domina il circuito mondiale, è ormai destinato a entrare nella storia del tennis.

Il serbo ha elencato le qualità che potrebbero portare Sinner a diventare una leggenda come il suo illustre predecessore. La semifinale di questa sera rappresenta dunque non solo un match di alto livello, ma anche una conferma del valore del giovane italiano fra i tennisti più forti della storia moderna.

