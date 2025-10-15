Sinner domina Tsitsipas e vola in semifinale: a Riad lo attende Djokovic

È tornato Jannik Sinner, e lo ha fatto a modo suo: con una lezione di tennis. Nel quarto di finale del Six Kings Slam, il numero 2 del mondo ha travolto Stefanos Tsitsipas con un netto 6-2 6-3, chiudendo in poco più di un’ora una partita che non è mai stata in discussione.

L’azzurro è apparso brillante, reattivo, in pieno controllo dopo lo stop di Shanghai, mentre il greco ha confermato il suo momento buio, lontano anni luce dal giocatore che un tempo insidiava i migliori.

Sin dal primo game Sinner ha imposto il ritmo, strappando il servizio a Tsitsipas e volando rapidamente sul 4-0. Il greco ha solo limitato i danni, recuperando uno dei due break, ma la differenza di intensità e precisione è rimasta evidente.

Nel secondo set lo spartito non è cambiato: Jannik ha preso subito il largo sul 3-0, concedendo giusto un piccolo passaggio a vuoto prima di chiudere 6-3. Sul cemento indoor del “The Venue” di Riad, impianto moderno da 8.000 posti, il gioco del campione altoatesino è sembrato perfettamente calibrato: servizio solido, accelerazioni micidiali e grande tranquillità nei momenti chiave. (continua dopo la foto)

Dall’altra parte, Tsitsipas ha dato l’impressione di non crederci mai davvero. Numero 24 del mondo, in una fase di evidente smarrimento, non è riuscito a trovare contromisure contro la profondità dei colpi di Sinner. Una parabola malinconica per chi, a 27 anni, ha perso il suo tennis e oggi fatica ogni volta che scende in campo.

Archiviato il greco, Sinner si prepara ora a sfidare Novak Djokovic, atteso in semifinale “non prima delle 20 di domani. Un confronto tra il presente e la leggenda che promette spettacolo. Nell’altra semifinale, Carlos Alcaraz affronterà Taylor Fritz, vincitore su Alexander Zverev per 6-3 6-4. Ma a Riad, dopo la prova di forza contro Tsitsipas, anche Jannik Sinner è pronto a dire la sua.

