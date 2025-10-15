Home | Jannik Sinner sorprende tutti: “Vi spiego perché ho avuto i crampi a Shangai”

Archiviato lo stop di Shanghai, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo a Riad. Alla vigilia del Six Kings Slam, il numero 2 del mondo ha parlato del suo stato di forma e degli obiettivi per il finale di stagione, che lo vedrà impegnato anche a Vienna, Parigi e Torino. Ma la dichiarazione più interessante (e sorprendente) l’ha riservata ai crampi che lo hanno costretto al ritiro con Griekspoor.

“Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei. Speriamo di finire l’anno nel miglior modo possibile“, ha dichiarato il campione altoatesino, vincitore quest’anno di due Slam. Che poi ha sorpreso tutti con la sua “rivelazione” sulla sconfitta per ritiro con Griekspoor.

“I crampi a Shanghai? Credo fossero dovuti a un fattore mentale. Mentalmente non sono stato perfetto in quell’occasione. Ho parlato col mio team, il mio comportamento non era buono. Se combini tutte le cose, con il caldo, l’umidità, alla fine mi ha tirato giù e l’ho sentito fisicamente. È stato un errore mio. Però impari da queste cose. I crampi possono succedere, non è successo solo a me, ora è tutto a posto”. Ancora una volta, Sinner ha saputo essere lucido e autocritico.

Sinner debutterà mercoledì nei quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas, un avversario tradizionalmente complicato, contro il quale ha un bilancio di sei sconfitte e tre vittorie. “Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove altrettanto bene. Cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce”, ha spiegato l’azzurro.

Sinner si è detto felice di tornare a Riad: “È il secondo anno consecutivo che posso giocare qui, vediamo come sarà l’atmosfera ma sono contento. Ogni anno è diverso e ha le sue storie, qui ci sono avversari molto difficili e voglio capire dove posso arrivare“.

Chi passerà tra Sinner e Tsitsipas troverà in semifinale Novak Djokovic, mentre dall’altra parte del tabellone Fritz e Zverev si contenderanno l’accesso alla sfida con Carlos Alcaraz. Le finali, compresa quella per il terzo posto, sono in programma domenica dalle 18:30.

Leggi anche: