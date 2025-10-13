Atp Vienna, Sinner e Musetti pronti al via: tutti gli italiani in gara

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e gli altri tennisti italiani scaldano i motori: l’Atp 500 di Vienna si prepara ad accogliere un parterre di alto livello dal 20 al 26 ottobre sul cemento indoor della capitale austriaca. Un appuntamento importante soprattutto per il toscano, in corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Musetti torna in Europa per l'ultimo mese di tornei con un tesoretto di 530 punti di vantaggio su Auger-Aliassime

Le prossime tappe dell'azzurro e del canadese:



Le prossime tappe dell'azzurro e del canadese:



– Atp 250 di Bruxelles (entrambi) – dal 13 al 19 ottobre

Saranno quattro gli italiani ai nastri di partenza: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Ognuno con obiettivi differenti, in un torneo che può incidere sul finale di stagione e sulle qualificazioni per le Finals di Torino.

Jannik Sinner, che sarà reduce dal Six Kings Slam in Arabia Saudita, punta a chiudere l’anno con una prestazione di livello e per guadagnare punti in classifica. Lorenzo Musetti cerca invece punti preziosi per ottenere l’accesso al torneo dei maestri. Per Flavio Cobolli e Luciano Darderi, entrambi in top 30, la sfida sarà affermarsi su una superficie in cui non hanno ancora ottenuto risultati importanti.

Tra i favoriti ci saranno il tedesco Alexander Zverev e l’australiano Alex de Minaur, entrambi in top 10, oltre ai russi Karen Khachanov e Andrey Rublev, e al kazako Alexander Bublik. Presente anche il greco Stefanos Tsitsipas, protagonista a Riyadh, mentre il britannico Jack Draper, campione uscente, salterà l’edizione austriaca per infortunio.

Non mancherà Daniil Medvedev, in ripresa dopo Shanghai. Gli altri partecipanti includono Tommy Paul, Francisco Cerundolo, Tomas Machac, Grigor Dimitrov, Tallon Griekspoor, Alex Michelsen, Brandon Nakashima, Cameron Norrie, Corentin Moutet, Alexei Popyrin, Alejandro Tabilo e Camilo Ugo Carabelli. Tra gli alternates figura anche Matteo Berrettini, attualmente fuori di cinque posizioni dal main draw.

