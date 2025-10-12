Home | Quanto ha guadagnato Valentin Vacherot vincendo il Masters 1000 di Shanghai

Dal circuito dei Challenger al trionfo in un Masters 1000, in appena due settimane. La storia di Valentin Vacherot, monegasco classe 1998 e numero 204 del ranking ATP fino a pochi giorni fa, è diventata uno dei casi più sorprendenti dell’anno nel tennis mondiale. Prima la vittoria su Novak Djokovic, poi il successo in finale sul cugino Arthur Rinderknech: un exploit mai visto per un giocatore con una classifica così bassa.

NEVER IN HIS WILDEST DREAMS ✨



Qualifier and World No.204 @val_vacherot defeats his cousin Rinderknech to win the Shanghai title!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/EzMI5BtZHe — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 12, 2025

Quanto ha guadagnato Vacherot vincendo a Shanghai

Il trionfo al Masters 1000 di Shanghai non ha avuto solo un enorme valore sportivo ma anche un impatto economico decisivo sulla carriera del giocatore del Principato. Con la vittoria, Vacherot ha incassato un premio complessivo di 1.124.380 dollari, pari a 967.753,87 euro.

Un dato impressionante se si considera che, prima del torneo, il suo career prize money totale era di circa 594.000 dollari. In una sola settimana ha quindi guadagnato oltre mezzo milione di dollari in più rispetto a tutto ciò che aveva accumulato in carriera fino a oggi.

Classifica ATP: l’ingresso storico in top 40

Partito dalle qualificazioni, Vacherot è diventato il primo giocatore fuori dai top 200 a vincere un Masters 1000. Grazie al successo di Shanghai scalerà 144 posizioni, entrando direttamente in top 40 ATP. Un salto che segna un prima e un dopo nella sua carriera e nella storia del tennis monegasco: mai prima d’ora un tennista del Principato aveva vinto un titolo ATP nell’Era Open.

Una favola sportiva che ha avuto anche un effetto immediato sul suo futuro economico e professionale: da outsider a nuovo protagonista del circuito, con numeri da top player.

