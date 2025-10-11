Home | Sinner verso il rientro, ecco cosa ha deciso e dove giocherà

I crampi che hanno costretto Jannik Sinner al ritiro al Masters 1000 di Shanghai avevano sollevato dubbi sul suo recupero e sulle scelte del suo calendario, compresa l’eventuale partecipazioni alla Coppa Davis (dubbio non ancora sciolto). In tanti si chiedevano se il tennista azzurro avrebbe forzato i tempi o se avrebbe preferito un periodo di riposo più lungo per riprendersi completamente in vista delle Atp Finals di Torino.

Le risposte arrivano ora: Sinner è pronto a tornare in campo, e il suo percorso riprenderà con il ricchissimo torneo esibizione ‘Six Kings Slam’, in programma a Riad dal 15 al 18 ottobre, dove arriverà da campione in carica. La partenza dall’Italia è prevista per domani, domenica 12 ottobre, con il debutto contro il greco Stefanos Tsitsipas nel primo dei due quarti di finale.

Il tabellone del Six Kings Slam vede già in semifinale Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, grazie al maggior numero di Slam vinti. Sinner, in caso di vittoria su Tsitsipas, potrebbe affrontare proprio Djokovic, eliminato a sorpresa da Vacherot a Shanghai, nel penultimo atto del torneo.

L’esordio di Sinner è fissato per mercoledì 15 ottobre alle 18.30 ora italiana, subito dopo l’altro quarto di finale tra Taylor Fritz e Alexander Zverev. Un ritorno in campo atteso dagli appassionati e utile a testare la condizione fisica e mentale prima del rush finale verso le Finals torinesi.

