Alcaraz arriva al Six Kings Slam, ma c’è una fasciatura “sospetta”: come sta davvero?

Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo, ma il suo rientro al Six Kings Slam comincia con un piccolo giallo. Il numero uno del mondo, atteso protagonista del ricchissimo torneo esibizione saudita, si è infatti presentato agli allenamenti con una vistosa fasciatura alla caviglia destra, che si estende quasi fino alla tibia.

L’immagine, diffusa dai media presenti a Riad, ha immediatamente fatto scattare le speculazioni su un possibile nuovo infortunio per lo spagnolo, reduce da settimane di stop dopo il problema accusato durante l’Atp di Tokyo. Proprio quella caviglia, infatti, lo aveva costretto a rinunciare al Masters 1000 di Shanghai, alimentando i dubbi sulla sua tenuta fisica in questa fase finale della stagione.

Secondo quanto trapela dal suo staff, la fasciatura sarebbe solo una misura precauzionale. Il dolore, spiegano, sarebbe ormai superato grazie al lavoro di recupero svolto nelle ultime settimane, dopo il trionfo di Alcaraz nell’Atp 500 giapponese, torneo che aveva comunque concluso stringendo i denti nonostante il fastidio.

“È stata dura, dovevo recuperare al meglio”, aveva raccontato Alcaraz a Tokyo. “Penso di avere il miglior fisioterapista del mondo, mi fido di lui al cento per cento. Il lavoro che ha fatto sulla caviglia è stato fantastico, anche se a volte ero preoccupato per qualche movimento che mi faceva sentire dolore.”

A Riad, Alcaraz tornerà in campo domani, mercoledì 15 ottobre, nel torneo che vedrà anche il rientro di Jannik Sinner, suo rivale diretto per la leadership mondiale. Proprio Alcaraz aveva ripreso il primato nel ranking Atp battendo l’azzurro nella finale degli Us Open, e il confronto saudita sarà l’occasione per misurare le condizioni di entrambi.

Per ora, però, gli occhi sono tutti sulla caviglia “sospetta” del campione spagnolo: un dettaglio che, alla vigilia del torneo, alimenta più di un interrogativo sul suo vero stato di forma.

