Sinner “sfotte” Zverev al Six King Slam: “E tu con chi hai perso?”

La polemica tra Alexander Zverev e Jannik Sinner ha segnato un nuovo capitolo durante il Six Kings Slam, torneo di esibizione in corso a Riyad. Il tedesco aveva recentemente accusato gli organizzatori dei tornei di favorire Sinner e Carlos Alcaraz uniformando le superfici di gioco, rendendole più lente e simili tra loro. Secondo Zverev, questa tendenza avvantaggerebbe i due dominatori del circuito.

🥎 #Zverev rivede #Sinner a Riyad: la frase detta a Jannik dopo quell’attacco sui campi per favorirlo https://t.co/kaWapHMoO0 — Corriere dello Sport (@CorSport) October 14, 2025

Alla vigilia del suo esordio al Six Kings Slam, Sinner si è allenato con Zverev. Durante una pausa, è emerso un breve scambio tra i due, ripreso in un video diventato virale in cui si sente Zverev dire a Sinner: “Se giochi bene giochi bene, se giochi male giochi male“, probabilmente riferito alla sconfitta di Jannik con Griekspoor.

Sinner, a quel punto, ha risposto con una domanda: “E tu hai perso con chi?”. Zverev ha risposto: “Rinderknech“. Questo scambio ha suscitato reazioni tra commentatori, tifosi e sui social: in molti infatti hanno interpretato la domanda di Sinner come un piccolo “sfottò” nei confronti del tedesco. Anche perché sembra strano che l’azzurro non lo sapesse. (continua dopo la foto)

La polemica fra i due aveva avuto inizio al Masters 1000 di Shanghai, quando Zverev aveva criticato la standardizzazione delle superfici di gioco, sostenendo che favorisse Sinner e Alcaraz. Sinner aveva risposto diplomaticamente, dichiarando di non avere alcun controllo sulle superfici e di adattarsi alle condizioni di gioco.

Il Six Kings Slam, che si svolge dal 15 al 18 ottobre a Riyad, vede la partecipazione di sei dei migliori tennisti del mondo, tra cui Sinner, Zverev, Alcaraz, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. Il torneo offre un montepremi totale di 6 milioni di dollari. Vedremo fra l’italiano e il tedesco chi riuscirà a ottenere il risultato migliore.

Leggi anche: