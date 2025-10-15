Berrettini vince il derby con Zeppieri: finalmente un sorriso per Matteo

Dopo mesi complicati e un rientro faticoso, Matteo Berrettini torna finalmente a vincere. Il romano ha superato Giulio Zeppieri nel derby italiano dell’ATP 250 di Stoccolma, imponendosi con un netto 6-4 6-2 e mostrando segnali di crescita importanti, soprattutto sul piano fisico e mentale.

Il match, durato poco più di un’ora, ha mostrato un Berrettini concentrato e solido. Nel primo set Matteo è partito forte, prendendo subito il controllo degli scambi. Solo nel decimo gioco ha rischiato qualcosa, quando Zeppieri ha avuto quattro palle break per rientrare sul 5-5, ma il romano ha reagito con autorità e ha chiuso 6-4.

Nel secondo set non c’è stata storia: Berrettini ha dominato con servizio e dritto, strappando il servizio al connazionale nel quinto game e infilando quattro giochi consecutivi, fino al 6-2 finale.

“Penso di aver lottato molto bene. Conosco Giulio anche se non ci eravamo mai scontrati prima” ha detto Berrettini dopo la partita. “Sapevo che stava giocando bene e ho iniziato con il giusto approccio mentale, che è la cosa più importante nel primo match di un torneo. Mi sono sentito sempre meglio punto dopo punto. Spero di fare meglio dello scorso anno”.

Con un sorriso, Matteo ha aggiunto una nota più leggera: “Qui c’è un bel gruppo di italiani a Stoccolma e anche un ottimo ristorante italiano… lo consiglio!”. Il prossimo ostacolo sarà il francese Ugo Humbert, avversario solido e in buona forma. Ma per il Berrettini visto oggi, determinato e più sereno, il vero successo è già essere tornato competitivo.

