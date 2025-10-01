Berrettini, esordio amaro: fuori al primo turno a Shangai, bene i giovani italiani

È un periodo difficile per Matteo Berrettini, che a Shanghai non riesce a invertire la rotta dopo un 2025 segnato da lunghi stop e rientri difficili. L’ex numero uno azzurro, attualmente al 56° posto del ranking mondiale, si è arreso subito al primo turno del Masters 1000 cinese contro il francese Adrian Mannarino, classe 1988, con il punteggio di 7-5 7-6 (5) in un’ora e 51 minuti.

Berrettini, reduce da una brutta sconfitta a Wimbledon e dallo stop che gli ha fatto saltare Flushing Meadows, aveva scelto la Cina per ripartire, ma la condizione fisica non lo ha assistito. Anche a Shanghai, come a Tokyo, l’azzurro ha sofferto gli scambi lunghi, tentando di affidarsi alla sua potente prima di servizio per limitare i danni.

Il match si è deciso al termine di due set comunque combattuti. Berrettini ha annullato tre set point sul proprio servizio nel sesto gioco e altri tre nell’undicesimo, ma Mannarino ha mantenuto la calma e ha chiuso 7-5. Nel secondo set non ci sono state palle break, e il tie-break ha premiato il francese grazie a un gran rovescio che ha chiuso i giochi.

Berrettini out, bene Nardi e Bellucci

Nonostante gli sforzi e la presenza in campo dei genitori sugli spalti, Berrettini non è riuscito a trovare continuità nei turni di risposta e a cambiare l’inerzia del match. Adesso per l’azzurro sarà tempo di tornare in Europa e prepararsi al 250 di Stoccolma, in programma dal 13 ottobre, cercando di ritrovare ritmo e fiducia sul cemento indoor.

La mattina italiana ha invece portato vittorie all’esordio per due giovani azzurri a Shanghai. Mattia Bellucci ha superato in due set l’australiano Adam Walton (7-6 6-1) e affronterà al secondo turno Tomas Machac. Luca Nardi, invece, ha rimontato l’austriaco Sebastian Ofner (3-6 6-3 6-2) e giocherà ora contro Giovanni Mpetshi Perricard.

