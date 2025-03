Il TG di Sport.it del 12 marzo 2025

Pronto a scoprire le notizie sportive più importanti della giornata? Dalla terribile novità nel processo per la morte di Maradona all’incertezza in casa Juve, dove si parla di un possibile clamoroso ritorno. Vi raccontiamo anche della straordinaria ultima prestazione di Donnarumma, che ha parato ben 2 rigori, trascinando così il Paris Saint-Germain ai quarti di finale di Champions League e degli ultimi rumors su Sinner e la Ferrari pronta per il GP D’Australia.