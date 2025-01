Il Parma sbatte sul muro Stankovic, pari prezioso al Tardini per il Venezia di Di Francesco

Parma-Venezia 1-1, un’altra super-prestazione del portiere Stankovic regala alla squadra di Di Francesco un pari prezioso al Tardini. Un match vivo e combattuto si conclude con un punto a testa per Parma e Venezia. Protagonista indiscusso della serata è stato Filip Stankovic, portiere dei lagunari, che ha più volte negato la gioia del gol ai padroni di casa. Le reti arrivano entrambe su calcio di rigore: Pohjanpalo apre le marcature nel primo tempo, mentre Hernani risponde nella ripresa.

Primo tempo: Pohjanpalo punisce dal dischetto

Il Parma parte forte e crea le prime occasioni già nei minuti iniziali: al 8′, Mihaila si mette in proprio e serve Cancellieri, la cui girata termina di poco fuori. Al 15′, ancora Mihaila sfiora il gol con un tiro potente sul secondo palo, ma Stankovic si supera e devia in corner.

Il Venezia, dopo aver resistito all’assalto iniziale, prende campo e al 20′ trova l’episodio decisivo: Keita abbatte Yeboah in area su cross di Candela, e il Var richiama Fourneau, che assegna il rigore. Dal dischetto, Pohjanpalo non sbaglia, spiazzando Suzuki per lo 0-1.

Nel finale della prima frazione, il Parma si affida ancora a Mihaila, che sfiora la rete con una conclusione potente sull’esterno della rete. Tuttavia, il Venezia regge bene e conserva il vantaggio all’intervallo.

Secondo tempo: Hernani risponde, ma Stankovic è insuperabile

Il Parma torna in campo determinato e si rende subito pericoloso. Al 48′, Camara ci prova da fuori area, ma Stankovic si distende e blocca. Il portiere del Venezia è ancora decisivo, prima con un’uscita tempestiva su Mihaila e poi su un tentativo di gol olimpico di Man.

Il pareggio arriva al 63′ su calcio di rigore: ingenuità clamorosa di Candela, che commette fallo su Camara in area. Hernani trasforma con sicurezza per l’1-1, mentre Pecchia in panchina reclama per il mancato secondo giallo a Candela.

Finale infuocato, ma Stankovic blinda il risultato

La partita rimane vivace fino alla fine, con occasioni da entrambe le parti. Il Venezia si rende pericoloso con un tiro velenoso di Doumbia, parato da Suzuki, mentre Stankovic continua a dire di no alle conclusioni di Camara e Man.

Al 75′, Hernani sfiora il raddoppio su punizione, ma Stankovic vola a togliere la palla dall’incrocio. Poco dopo, Oristanio segna su assist di Zerbin, all’esordio, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nel finale, il Parma sfiora la vittoria con Man, ma la sua conclusione termina alta da ottima posizione.

Il Parma ha mostrato qualità e determinazione, ma ha trovato sulla sua strada un super Stankovic. Il Venezia, pur soffrendo a tratti, ha saputo difendersi con ordine e sfruttare le poche occasioni a disposizione. Entrambe le squadre possono rammaricarsi per le occasioni sprecate, ma il pareggio rispecchia l’equilibrio visto in campo.

