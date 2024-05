Home | Il famosissimo cantante diventa papà per la prima volta: il tenero annuncio

In molti aspettavano questo momento e finalmente è arrivato. Una delle star internazionali più famose presto diventerà papà per la prima volta. L’annuncio è arrivato qualche ora fa tramite Instagram pubblicando alcuni scatti in cui mostra i primi segni di una gravidanza.

Il famosissimo cantante diventa papà per la prima volta

Star mondiale da quando era ancora un bambino, Justin Bieber oggi festeggia la gioia di diventare padre. Insieme alla moglie Hailey ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono insieme, e mostra le rotondità della gravidanza. Nessun messaggio particolare o un annuncio, ma delle foto eloquenti che raccontano tutta la loro felicità. Abito in pizzo e attillato per Hailey che ricorda quello di una sposa con tanto di velo a coprire i capelli, mentre Justin indossa una t shirt bianca e un paio di jeans neri, con una giacchetta sopra e l’immancabile cappellino. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)