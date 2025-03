Home | I 5 gol più spettacolari del mese di febbraio in Serie A e non solo

Febbraio è stato un mese ricco di gol spettacolari, con giocate straordinarie che hanno infiammato gli stadi e fatto impazzire i tifosi. Dalle prodezze in Serie A ai capolavori realizzati nei campionati esteri, il calcio ha regalato emozioni uniche grazie a giocate di pura classe e talento. In questa selezione abbiamo raccolto le cinque reti più belle, quelle che hanno lasciato il segno per tecnica, potenza e creatività. Alcuni sono arrivati nei momenti decisivi di partite importanti, altri hanno incantato per la loro bellezza estetica. Andiamo alla scoperta delle migliori prodezze del mese. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Kaoru Mitoma vs Chelsea

Il gol di Kaoru Mitoma contro il Chelsea è uno dei più deliziosi del mese di febbraio. Il gesto è stato definito “alla Messi”. L’ala del Brighton & Hove Albion ha trascinato la sua squadra alla vittoria per 3-0. Un lungo rinvio del portiere del Brighton è stato controllato alla perfezione da Mitoma, marcato stretto dal difensore del Chelsea Trevoh Chalobah. Con un tocco successivo, la stella giapponese ha spostato il pallone verso l’interno, cambiando direzione ed eludendo la marcatura di Chalobah prima di scagliare una conclusione bassa verso Filip Jorgensen dal limite dell’area. Il portiere avversario ha potuto solamente guardare il pallone entrare in porta.

Intervenuto negli studios di Sky Sports, l’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher ha commentato così il gesto: “Il tocco è il migliore che si possa vedere in Premier League in questa stagione”. Anche Fabian Hurzeler, allenatore del Brighton, ha espresso tutta la sua stima verso Mitoma: “Non si vedono regolarmente cose speciali come questa, ma lui lavora molto duramente. Si impegna a fondo per il club. Cerca di migliorarsi ogni giorno. È molto professionale e poi è in grado di fare cose speciali come questa”.

Moise Kean vs Genoa

La prodezza di Moise Kean ha aiutato la Fiorentina a vincere 2-1 il match contro il Genoa valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Il gol del centravanti azzurro ha sbloccato il risultato, portando in vantaggio la squadra allenata da Raffaele Palladino. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti in posizione centrale, Mandragora scodella un pallone efficace che sorprende la linea della retroguardia ospite e coglie solo Kean.

L’ex Juventus – tutto solo a tre metri di distanza dal portiere del Grifone – improvvisa una girata di esterno destro al volo che gonfia la rete. Un gesto tecnico e atletico incredibile, che richiama quelli di un certo Zlatan Ibrahimovic e che dimostra una combinazione letale tra fiuto del gol e padronanza del proprio corpo. Intervenuto nel post-partita ai microfoni di Dazn, Kean commentato la rete segnata: “Da un po’ di giorni proviamo questa giocata. Mandragora ha fatto un bel cross. Da quando sono arrivato qui mi hanno dato tutti una grandissima mano: i miei gol sono spesso merito dei compagni, da loro ho ricevuto solo consigli“.

Kephren Thuram vs Empoli

La magia di Kephren Thuram è stato l’unico lampo di luce di una serata da incubo per la Juventus, che è uscita sconfitta dopo i calci di rigore contro l’Empoli dai quarti di finale di Coppa Italia. Il centrocampista francese ha siglato il gol (inutile) del provvisorio 1-1, facendo impazzire i tifosi presenti all’Allianz Stadium e i compagni di squadra. Al 66′ riceve palla in area di rigore da posizione defilata, con il destro si passa la palla sul tacco sinistro per poi superare l’avversario, Liam Henderson, e scagliare il destro che batte Devis Vasquez per il momentaneo pareggio.

Un gioco di prestigio incredibile che ha lasciato tutti di stucco. Una giocata da fuoriclasse che ha portato il fratello, Marcus Thuram, celebrare via social con delle stories sospese tra ironia ed entusiasmo: “Kephren Figlio unico“. La rete segnata è valsa anche un mini record per l’ex Nizza, che è diventato il primo giocatore francese a realizzare un gol in Coppa Italia con la maglia della Juventus dalla rete segnata da Paul Pogba contro il Torino il 16 dicembre 2015.

Luka Modric vs Girona

39 anni suonati, ma Luka Modric non smette di dimostrare la sua classe eterna. Il suo gol da urlo nella vittoria del Real Madrid per 2-0 sul Girona al Santiago Bernabeu è senza ombra di dubbio uno dei migliori del mese di febbraio. Nelle fasi finali del primo tempo, il croato ha controllato la palla con il petto al limite dell’area, l’ha lasciata rimbalzare e ha lasciato partire un bolide con il destro diretto verso l’angolo in alto a destra. Una conclusione letteralmente imparabile.

Un tiro perfetto che ha aperto le marcature e ha sciolto la squadra di Carlo Ancelotti dopo una prima frazione molto combattuta. Al tabellino si è poi aggiunto Vinicius, che con un’altra bella rete – su assist di Mbappé – ha siglato il raddoppio. Nel post-partita Modric ha commentato così la prodezza: “Per segnare un gol del genere, bisogna tirare. Sono stato lasciato solo; ho controllato la palla, l’ho colpita bene ed è entrata, grazie a Dio. È stato un gol bellissimo, ed è sempre speciale segnare in casa, al Bernabéu, davanti ai propri tifosi”.

Kiliann Sildillia vs Werder Brema

Nell’anticipo della 24ª giornata di Bundesliga, il Friburgo ha travolto il Werder Brema 5-0, in una partita segnata soprattutto dall’incredibile gol in rovesciata di Kiliann Sildillia. Dopo appena 15 minuti, il difensore francese ha sbloccato il risultato con un gesto spettacolare: sugli sviluppi di un corner battuto da Grifo, il pallone è rimasto alto in area e Sildillia, spalle alla porta, si è coordinato alla perfezione per colpire in acrobazia, battendo il portiere Zetterer e accendendo l’entusiasmo dell’Europa-Park Stadion.

Quel capolavoro ha dato il via al dominio del Friburgo, che ha poi allungato con la doppietta di Grifo e i due gol di Dōan, mentre il Brema ha sprecato la sua unica vera occasione con un rigore parato da Atubolu. Ma al di là del risultato largo, a restare nella memoria è soprattutto la prodezza che ha aperto la serata.

