Navigando su internet o parlando con amici potreste aver sentito parlare del SUP, acronimo di Stand Up Paddle: in sintesi, unisce surf e canoa, accomunando i benefici di queste due discipline. Si tratta di uno sport divertente e interessante, che rinforza corpo e mente e che sta conquistando sempre più appassionati nel corso degli anni. Andiamo ad approfondire attraverso questa guida tutto ciò che c’è da sapere.

Cos’è il SUP e perché sta conquistando sempre più appassionati?

Entriamo nel dettaglio: come già anticipato, il SUP unisce unisce surf e canoa, e viene praticato stando in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia per muoversi sull’acqua. In questi ultimi anni, il SUP è stato protagonista di una grande crescita di praticanti e appassionati in tutto il mondo, diventando uno sport acquatico molto popolare. Il perché è presto detto: in primis, è uno sport accessibile a tutti, anche da chi non ha una preparazione fisica di alto livello; poi, è piuttosto sicuro: a differenza del surf, infatti, non richiede onde di altezza ragguardevole, ma può essere praticato su qualsiasi specchio d’acqua, dal lago al fiume, passando per la piscina.

Breve storia e origini del Stand Up Paddle

Le radici del SUP sono molto antiche, e alcune forme di questa disciplina possono essere ritrovate nelle tradizioni hawaiane, polinesiane ma anche veneziane: sono stati i pescatori e i gondolieri, infatti, a utilizzare imbarcazioni con pagaie per spostarsi in acqua. Il SUP moderno ha preso forma alle Hawaii durante gli anni ’40-’50 grazie al leggendario gruppo dei Beach Boys di Waikiki, che iniziarono a mettersi su lunghe pagaie in posizione eretta per seguir meglio i turisti durante le lezioni di surf. Il boom del SUP come sport si deve però a Laird Hamilton, un surfista hawaiano che nei primi anni 2000 riscopre e modernizza la pratica.

Come si pratica il SUP e quali sono le varianti più diffuse

Il SUP, nella sua forma base, si pratica salendo sulla tavola in ginocchio prima e alzandosi in piedi con i piedi paralleli all’altezza delle spalle poi, mantenendo l’equilibrio e utilizzando una pagaia per muoversi. Questa viene immersa e va mossa avanti e indietro con un movimento fluido. Grazie alla sua crescente popolarità, il SUP si è evoluto in diverse specialità:

SUP Flatwater/Touring . La forma più diffusa, praticata su acque calme e ideale per principianti e per escursioni tranquille.

. La forma più diffusa, praticata su acque calme e ideale per principianti e per escursioni tranquille. SUP Surfing . Si utilizza la tavola da SUP per cavalcare le onde, combinando alcune tecniche di surf tradizionale con l’uso della pagaia.

. Si utilizza la tavola da SUP per cavalcare le onde, combinando alcune tecniche di surf tradizionale con l’uso della pagaia. SUP Racing . Si tratta di una disciplina competitiva con gare di velocità su percorsi definiti.

. Si tratta di una disciplina competitiva con gare di velocità su percorsi definiti. River SUP/Whitewater SUP . Praticata in fiumi con correnti e rapide, questa variante richiede tecniche specifiche e tavole più robuste della media.

. Praticata in fiumi con correnti e rapide, questa variante richiede tecniche specifiche e tavole più robuste della media. SUP Yoga e Fitness . Molto rilassante, prevede esercizi di yoga o fitness, utilizzando la tavola come superficie per intensificare l’allenamento.

. Molto rilassante, prevede esercizi di yoga o fitness, utilizzando la tavola come superficie per intensificare l’allenamento. SUP Fishing . Una versione dedicata alla pesca.

. Una versione dedicata alla pesca. SUP Foiling. Recente innovazione che integra un hydrofoil sotto la tavola, permettendo di “volare” sull’acqua.

I benefici fisici del SUP: un allenamento completo per il corpo

Il SUP offre inoltre un allenamento completo per il corpo, dato che coinvolge il core, le braccia, le gambe e la schiena. Ma non è tutto: migliora l’equilibrio e la postura, permettendo a chi lo pratica di prevenire dolori alla schiena. Inoltre, brucia molte calorie: si stima, infatti, che una sessione della durata ideale di un’ora si possa bruciare circa fino a 400-500 calorie. Il SUP, dunque, è l’ideale per combinare cardio e tonificazione in maniera efficace.

I benefici mentali del SUP: relax e connessione con la natura

Il benefici del SUP non si fermano alla sfera fisica che vi abbiamo raccontato, ma comporta anche sensibili miglioramenti sotto il profilo mentale:

– Riduce lo stress e migliora l’umore.

– Il contatto con l’acqua e con la natura favorisce il rilassamento mentale, unendo la possibilità di fare sport a quella di essere immersi nella natura, godendosi splendidi paesaggi. Un boost notevole.

– Il SUP può diventare anche un pratica meditativa e di mindfulness in movimento. Potete praticarlo anche da soli, ritagliandovi del tempo per voi stessi e ricaricando così le energie mentali prima ancora che fisiche.

Perché il SUP è perfetto per tutti, dai principianti agli esperti

Uno dei pregi principali del SUP è quello di essere estremamente accessibile, senza particolari differenze a livello di età, sesso, esperienza e forma fisica. Inoltre, è incoraggiante anche sotto il profilo psicologico: essendo facile da imparare con un po’ di pratica, invoglia anche chi ha appena cominciato a continuare ad imparare, senza abbattersi in mancanza di immediati risultati. Infine, è l’ideale per chi cerca un’attività con cui divertirsi all’aria aperta.

Dove praticare SUP: i migliori luoghi per godersi questa disciplina

Ora che sapete perché fare SUP, è importante capire dove praticarlo. I luoghi naturali principali sono mare, lago e fiume, ma quali sono le differenze?

Il mare presenta una certa variabilità nelle condizioni: può cambiare rapidamente da calmo a mosso e comportare la presenza di vento, onde e correnti marine. Offre però una maggiore galleggiabilità grazie all’acqua salata e ampi spazi per lunghe traversate.

presenta una certa variabilità nelle condizioni: può cambiare rapidamente da calmo a mosso e comportare la presenza di vento, onde e correnti marine. Offre però una maggiore galleggiabilità grazie all’acqua salata e ampi spazi per lunghe traversate. Il lago ci sono acque generalmente più calme, soprattutto nelle prime ore del mattino, paesaggi pittoreschi con montagne, ma è più difficile galleggiare.

ci sono acque generalmente più calme, soprattutto nelle prime ore del mattino, paesaggi pittoreschi con montagne, ma è più difficile galleggiare. Il fiume è caratterizzato da una corrente con direzione specifica, dalla possibile presenza di rapide e ostacoli, ma anche da ambienti fluviali ricchi di biodiversità da osservare.

Tra i posti imperdibili in Italia per fare SUP vi suggeriamo:

Costa Smeralda in Sardegna

Baia dei Turchi in Puglia

Cinque Terre in Liguria

Lago di Como

Lago di Garda

Lago di Braies in Alto Adige

Fiume Ticino tra Lombardia e Piemonte

Fiume Brenta in Veneto

Fiume Isonzo in Friuli-Venezia Giulia

Fiume Adda in Lombardia

Quale attrezzatura serve per iniziare con il SUP?

Passiamo ora all’attrezzatura, fondamentale per eseguire al meglio una redditizzia sessione di SUP.

Tavola SUP gonfiabile o rigida: quale scegliere?

Le tavole possono essere principalmente di due tipi: gonfiabile o rigida. Ognuno ha i suoi pregi e difetti, e la scelta finale dipende sopratutto dalle vostre necessità.

Le Tavole SUP gonfiabili hanno diversi vantaggi:

Trasportabilità . Una volta sgonfiate, possono essere riposte in uno zaino e messe facilmente in auto.

. Una volta sgonfiate, possono essere riposte in uno zaino e messe facilmente in auto. Stoccaggio . Richiedono pochissimo spazio quando non vengono utilizzate.

. Richiedono pochissimo spazio quando non vengono utilizzate. Versatilità : Generalmente più adatte a diverse condizioni e tipologie d’acqua.

: Generalmente più adatte a diverse condizioni e tipologie d’acqua. Resistenza agli urti . Sono meno soggette a danni da impatto.

. Sono meno soggette a danni da impatto. Comfort. Offrono una superficie più morbida e confortevole, ideale per yoga o per chi soffre di problemi articolari.

Di contro, sono leggermente meno performanti in termini di velocità e manovrabilità e richiedono diversi minuti per essere gonfiate.

Le tavole SUP rigide, dal canto loro, offrono:

Una performance più scorrevolezza, maggiore velocità e una risposta più precisa ai movimenti.

più scorrevolezza, maggiore velocità e una risposta più precisa ai movimenti. Stabilità direzionale . Mantengono meglio la linea di navigazione.

. Mantengono meglio la linea di navigazione. Nessun tempo di preparazione .

. Longevità. Con la giusta manutenzione, possono durare più a lungo delle tavole gonfiabili.

Di contro, peccano in:

Trasporto . Richiedono portapacchi per auto o carrelli specifici.

. Richiedono portapacchi per auto o carrelli specifici. Stoccaggio . Necessitano di ampio spazio quando non vengono utilizzate.

. Necessitano di ampio spazio quando non vengono utilizzate. Fragilità . Sono più soggette a danni da impatto e ammaccature.

. Sono più soggette a danni da impatto e ammaccature. Costo. Generalmente sono più costose delle equivalenti gonfiabili.

Gli accessori essenziali: pagaia, leash, giubbino salvagente e altro

Da sola, la tavola non è sufficiente per praticare il SUP nel migliore dei modi. Sono necessari, infatti, anche altri strumenti, in modo da essere preparati ad ogni evenienza.

Pompe per tavole gonfiabili

Sacche impermeabili per tenere al sicuro gli oggetti personali

Abbigliamento tecnico

Calzature appropriate per proteggere i piedi e non scivolare

Accessori per il trasporto

Equipaggiamento di sicurezza (fischietto, giubbotto, luci waterproof)

Accessori specifici per attività specializzate, come supporti per action camera e porta-canne da pesca.

