Home | Tutto quello che serve per iniziare a fare running: guida completa per principianti

Il running è una delle attività fisiche più semplici ed efficaci per mantenersi in forma. Non richiede attrezzature particolari e può essere praticato ovunque. Oltre a migliorare la salute cardiovascolare e la resistenza, aiuta a ridurre lo stress e a favorire il benessere mentale, offrendo numerosi benefici fisici e psicologici.

Perché iniziare a correre? I benefici del running

Correre è uno degli sport più efficaci per migliorare la salute fisica complessiva. Innanzitutto, favorisce il benessere del sistema cardiovascolare: correre regolarmente migliora la circolazione sanguigna, aumenta la capacità del cuore e dei polmoni, e riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, la corsa è un ottimo modo per tonificare i muscoli: gambe, glutei, addome e parte superiore del corpo traggono benefici da questo esercizio, contribuendo a migliorare la forza muscolare.

Per chi desidera perdere peso, la corsa è particolarmente efficace, in quanto brucia un numero significativo di calorie, aiutando a ridurre il grasso corporeo. Inoltre, correre stimola il metabolismo e aiuta a mantenere un peso corporeo sano anche dopo aver smesso di correre.

Oltre ai benefici fisici, la corsa è anche un potente alleato per la mente. Durante l’attività fisica, il corpo rilascia endorfine, ormoni che contribuiscono a migliorare l’umore e ridurre lo stress. È dimostrato che correre regolarmente riduce i sintomi di ansia e depressione, migliorando il benessere psicologico. Inoltre, la corsa ha effetti positivi sul sonno: favorisce il rilassamento, consentendo un riposo più profondo e rigenerante. La corsa all’aperto, specialmente in contesti naturali, è un’esperienza che aiuta a liberare la mente e a ricaricare le energie psicologiche.

Uno dei motivi per cui il running è così popolare è che è uno sport facilmente accessibile a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di forma fisica. Non richiede particolari attrezzature costose (se non le scarpe giuste) e può essere praticato ovunque: all’aperto, in un parco, su una pista o su un tapis roulant. Anche chi inizia da un livello di forma fisica basso può progressivamente migliorare, aumentando i tempi e l’intensità della corsa. Per i più anziani, il running può rappresentare un ottimo strumento per mantenere la mobilità e la forza muscolare, mentre per i più giovani, è una forma ideale per sviluppare resistenza e migliorare la capacità aerobica. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

A woman runs while another rides a bike in Hyde Park in London, United Kingdom, on February 22, 2025. (Photo by STR/NurPhoto via Getty Images)

L’attrezzatura essenziale per iniziare a correre

Prima di iniziare a correre, è importante avere l’attrezzatura giusta per garantire comfort, sicurezza e performance. Possedere gli strumenti giusti è importante per garantire comfort, sicurezza e migliorare le prestazioni. Abbigliamento adeguato e scarpe specifiche riducono il rischio di infortuni e permettono una corsa più fluida. Inoltre, un equipaggiamento adatto rende l’esperienza più piacevole, permettendo di concentrarsi meglio sull’allenamento e di affrontare le sfide in modo più efficace.

Investire in attrezzatura di qualità è quindi essenziale per ottenere i massimi benefici dalla corsa, sia che si tratti di migliorare la resistenza che di evitare problematiche fisiche a lungo termine. Ecco una panoramica degli strumenti essenziali.

Le scarpe da running: come scegliere il modello giusto

La scelta delle scarpe da running è fondamentale per evitare infortuni e migliorare la performance. Le scarpe devono essere scelte in base al tipo di corsa che si intende fare: per l’asfalto sono preferibili scarpe più leggere e ammortizzate, mentre per il trail running è necessario optare per modelli con suola più aggressiva e maggiore supporto laterale.

L’ammortizzazione è cruciale per proteggere le articolazioni, mentre il supporto del piede dipende dal proprio tipo di appoggio: chi è pronatore ha bisogno di scarpe con maggiore supporto interno, mentre i supinatori dovrebbero scegliere modelli con supporto esterno. La scelta di scarpe appropriate può migliorare l’efficienza della corsa e prevenire lesioni. Inoltre, le scarpe devono essere comode e della giusta misura: scarpe troppo strette o troppo larghe possono causare vesciche e dolori durante la corsa.

Abbigliamento tecnico per il running

Indossare abbigliamento tecnico è importante per ottimizzare la corsa, mantenendo il corpo asciutto e comodo. I tessuti traspiranti e termoregolatori, come il poliestere, sono perfetti per assorbire il sudore e permettere alla pelle di respirare. Durante i mesi freddi, è utile correre con abbigliamento a strati, che consenta di rimuovere o aggiungere strati a seconda della temperatura. Accessori come cappellini, guanti e occhiali da sole possono proteggere durante le corse all’aperto. La scelta dell’abbigliamento giusto è importante anche per evitare irritazioni e sfregamenti sulla pelle, soprattutto in zone come le ascelle e le cosce.

Altri accessori utili per il running

Altri accessori possono rendere l’esperienza di corsa più piacevole e produttiva. Un orologio GPS o un’app per monitorare la distanza percorsa, la velocità e le calorie bruciate è molto utile. Le cuffie wireless possono essere perfette per ascoltare musica o podcast mentre si corre, mantenendo alta la motivazione. Infine, per chi corre lunghe distanze, una fascia o cintura porta-oggetti può essere essenziale per portare con sé acqua, snack e altri piccoli accessori. Un altro utile accessorio è la fascia per il sudore, che evita che il sudore entri negli occhi durante le corse intense. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ANKARA, TURKIYE – MARCH 6: Ilke Ozyuksel, the first national pentathlete representing the Turkiye at the Olympics, exercises in Ankara, Turkiye on March 6, 2025. Ozyuksel represented Turkiye at the Rio 2016, Tokyo 2020 and Paris 2024 Olympic Games in the modern pentathlon branch, which consists of swimming, running, fencing, shooting and obstacle course, and Ozyuksel is also the first Turkish athlete to win an international medal in this field. (Photo by Akin Celiktas/Anadolu via Getty Images)

Come iniziare a correre: i primi passi per principianti

E’ molto importante iniziare in maniera graduale per evitare infortuni. Non bisogna strafare all’inizio, ma cercare il proprio ritmo a secondo della propria condizione fisica e delle proprie possibilità.

Per evitare il rischio di infortuni, è fondamentale iniziare a correre con gradualità. Se sei alle prime armi, non cercare subito di correre per lunghi periodi. L’obiettivo iniziale dovrebbe essere quello di aumentare progressivamente il tempo di corsa senza sovraccaricare il corpo. La corsa a ritmi troppo intensi all’inizio può causare danni ai muscoli e alle articolazioni. Inizia con allenamenti brevi e leggeri, aumentando lentamente la durata della corsa nel corso delle settimane.

Un buon metodo per cominciare è alternare periodi di corsa e camminata. Ad esempio, puoi correre per un minuto, seguito da due minuti di camminata, e ripetere questo ciclo per circa 20-30 minuti. Questa alternanza permette di allenare il corpo gradualmente, abituandolo alla corsa senza rischiare un affaticamento eccessivo. Questo approccio è ideale per i principianti, poiché aiuta a migliorare la resistenza senza esporre il corpo a un eccessivo stress fisico. Con il tempo, la proporzione di corsa aumenterà rispetto alla camminata.

Una tecnica di corsa corretta è essenziale per evitare lesioni e migliorare le performance. Mantieni una postura eretta, con le spalle rilassate e il tronco leggermente inclinato in avanti. Concentrati sull’appoggio del piede: cerca di atterrare con il piede sotto il corpo e non davanti a esso, per evitare di sovraccaricare le ginocchia. Inoltre, la respirazione deve essere regolare e profonda: inspira attraverso il naso e espira dalla bocca. Una respirazione corretta aiuta a mantenere il corpo ossigenato, migliorando la resistenza e riducendo la sensazione di fatica. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Amateur triathletes in the Accenture Escape From Alcatraz Triathlon run down the Golden Gate Promenade in Crissy Field on June 8, 2008. They started just off of Alcatraz Island seen in the background. They, along with the pro athletes swam 1.5 miles, biked 18 miles and ran the final 8 miles to complete the 27.5 mile race.;Photo by Michael Maloney / The Chronicle (Photo by Michael Maloney/San Francisco Chronicle via Getty Images)

Allenamento per principianti: il miglior programma per iniziare

Un buon programma di allenamento per principianti è fondamentale per abituare gradualmente il corpo alla corsa e prevenire infortuni. Nei primi 30 giorni, l’obiettivo è aumentare la resistenza senza esagerare. Nelle prime due settimane, alterna camminata veloce e corsa leggera per 20-30 minuti, abituando il corpo allo sforzo. Questo approccio aiuta a rafforzare il cuore e i muscoli senza sovraccaricare le articolazioni.

Nelle settimane 3-4, incrementa il tempo di corsa fino a 40 minuti, continuando ad alternare con la camminata. Inizia a correre per periodi più lunghi, concentrandoti sulla durata piuttosto che sulla velocità. Dopo il mese iniziale, nella settimana 5, punta a fare sessioni di corsa continua, con l’obiettivo di percorrere almeno 3-4 km senza fermarti. Questo approccio graduale favorisce un miglioramento costante, aumentando progressivamente la resistenza fisica e la fiducia nelle proprie capacità.

Piano di allenamento per le prime settimane

Nei primi 30 giorni, l’obiettivo è abituare il corpo alla corsa in modo graduale.

Settimana 1-2 : alterna camminata veloce e corsa leggera, cominciando con 20-30 minuti.

: alterna camminata veloce e corsa leggera, cominciando con 20-30 minuti. Settimana 3-4 : aumenta progressivamente il tempo di corsa, passando da 30 a 40 minuti, ma continua a alternare con camminata.

: aumenta progressivamente il tempo di corsa, passando da 30 a 40 minuti, ma continua a alternare con camminata. Settimana 5+: inizia a fare sessioni di corsa continua, concentrandoti sull’aumento del tempo di corsa. Punta a percorrere almeno 3-4 km senza fermarti.

Come migliorare la resistenza e la velocità

Per migliorare la resistenza, è fondamentale correre con costanza, aumentando gradualmente la durata e l’intensità delle corse. Iniziare con un programma strutturato che preveda progressioni settimanali è essenziale per evitare il sovraccarico del corpo. Il riscaldamento prima della corsa e lo stretching post-corsa sono cruciali per preparare i muscoli e le articolazioni, riducendo il rischio di infortuni e favorendo un recupero più rapido. Per aumentare la velocità, è utile includere allenamenti specifici, come le ripetute, che consistono nel correre a velocità elevata per brevi distanze, seguite da un recupero attivo.

Le ripetute migliorano la capacità aerobica, la resistenza alla fatica e la forza muscolare, rendendo la corsa più veloce e duratura. L’allenamento intervallato è altrettanto importante, poiché permette di migliorare la velocità sostenibile nel lungo periodo, stimolando i muscoli in modo mirato. Con la pratica costante e mirata, i progressi diventano visibili, e si ottiene un miglioramento continuo della performance complessiva. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ODESA, UKRAINE – OCTOBER 27: A man runs during the charity half-marathon ‘Road to Victory’ in Taras Shevchenko Park on October 27, 2024 in Odesa, Ukraine. 239 participants took part in charity sports competitions. Oleh Kiper, Governor of Odesa Oblast, reported that the collected funds will be directed to the needs of the Ukrainian Naval Forces. (Photo by Viacheslav Onyshchenko/Global Images Ukraine via Getty Images)

Alimentazione e idratazione per chi corre

Prima di una corsa, è importante mangiare qualcosa che fornisca energia, ma che sia facilmente digeribile. Carboidrati complessi come una banana o una fetta di pane integrale con un po’ di marmellata sono ideali. Evita pasti troppo pesanti che possano rallentarti. Inoltre, se la corsa è lunga, considera di mangiare uno snack ricco di carboidrati circa 30 minuti prima della partenza.

Dopo una corsa, è fondamentale reintegrare le energie con un pasto equilibrato che contenga sia carboidrati che proteine. Un buon esempio potrebbe essere uno yogurt greco con della frutta e dei cereali, per aiutare nella riparazione muscolare e nel recupero energetico.

L’idratazione è essenziale prima, durante e dopo la corsa. Durante gli allenamenti lunghi, può essere utile bere integratori di sali minerali per sostituire i liquidi e gli elettroliti persi con il sudore. Questo è particolarmente importante durante l’estate o in condizioni di caldo intenso, dove il rischio di disidratazione aumenta. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Prevenire gli infortuni: consigli per una corsa sicura

Il segreto per correre in modo sicuro è ascoltare attentamente il proprio corpo. Se avverti dolore o fastidio, fermati immediatamente e concediti una pausa. Ignorare i segnali del corpo e continuare a correre quando sei stanco può aumentare significativamente il rischio di infortuni. Includere nella routine quotidiana esercizi di stretching e rinforzo muscolare aiuta a mantenere i muscoli elastici e a migliorare la stabilità articolare.

Esercizi specifici per le gambe, caviglie e ginocchia sono fondamentali per prevenire sovraccarichi e lesioni. Il riposo è altrettanto cruciale per consentire ai muscoli di recuperare e adattarsi allo sforzo. Non è necessario correre ogni giorno: alterna le sessioni di corsa con giorni di riposo o attività a bassa intensità come la camminata o lo yoga, per dare al corpo il tempo di rigenerarsi e prevenire il sovraffaticamento. Questo approccio bilanciato è la chiave per una corsa duratura e sicura.

Dove correre? Le migliori superfici e percorsi per iniziare

L’asfalto è la superficie più comune per correre, particolarmente adatta a chi desidera migliorare la velocità, grazie alla sua consistenza solida che consente una spinta potente. Tuttavia, l’asfalto può essere duro per le articolazioni, aumentando il rischio di stress a lungo termine. Per questo motivo, è fondamentale indossare scarpe adeguate, con un buon supporto e ammortizzazione, per ridurre l’impatto. La corsa su sterrato, invece, offre un’alternativa più morbida e meno stressante per il corpo, ideale per chi cerca una maggiore varietà nei percorsi e un contatto più naturale con l’ambiente.

Questa superficie è perfetta per chi vuole allenarsi in ambienti diversi e sfidare il proprio corpo. La pista di atletica è perfetta per allenamenti specifici su velocità e resistenza. Grazie alla sua superficie uniforme, riduce notevolmente il rischio di infortuni e offre un luogo ideale per eseguire ripetute, sprint e altri esercizi mirati, ottimizzando la performance. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

A person runs the Central Park in New York City, United States on July 15, 2024. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

Le migliori app per il running: come monitorare i tuoi progressi

Strava, Nike Run Club, Garmin Connect e Adidas Running sono alcune delle app più popolari per monitorare le tue performance e i tuoi progressi nel running. Queste app offrono statistiche dettagliate, tracciamento GPS, piani di allenamento personalizzati e motivazione continua.

Strava è famosa per la sua capacità di tracciare non solo la corsa, ma anche altre attività sportive, come il ciclismo. Offre statistiche dettagliate come la velocità media, la distanza percorsa e il dislivello. Strava permette anche di partecipare a sfide e competizioni, creando una forte componente social che motiva gli utenti a migliorare. Inoltre, consente di confrontare i propri tempi con quelli di altri corridori sulla stessa tratta.

Nike Run Club si distingue per l’interfaccia user-friendly e la motivazione continua. Offre piani di allenamento personalizzati basati sugli obiettivi individuali, che spaziano dal miglioramento della velocità alla preparazione per una gara. Le corse sono tracciate tramite GPS, e l’app invia anche incoraggiamenti vocali durante l’allenamento, aiutando a mantenere alta la motivazione. Inoltre, gli utenti possono connettersi con amici e condividere i progressi sui social.

Garmin Connect è l’app ideale per chi possiede un dispositivo Garmin. È particolarmente apprezzata per la sua precisione nel monitoraggio dei dati, fornendo informazioni dettagliate su ritmo, battito cardiaco, cadenza e molto altro. Garmin Connect offre anche un’analisi avanzata dei dati, con la possibilità di creare piani di allenamento personalizzati in base al proprio livello di fitness. È un’ottima scelta per chi cerca un’analisi approfondita delle proprie performance.

Adidas Running (ex Runtastic) è un’altra app molto popolare, che offre funzionalità simili a quelle delle altre piattaforme ma con un focus sull’interfaccia visiva. Permette di tracciare corse, passeggiate, allenamenti di forza e altre attività. Offre anche piani di allenamento personalizzati, oltre a motivazione audio durante gli allenamenti. Inoltre, gli utenti possono partecipare a sfide e ottenere premi virtuali per ogni traguardo raggiunto. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Domande frequenti sul running