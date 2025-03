Correre è uno degli sport più praticati per mantenersi in forma. C’è chi preferisce allenarsi su strade cittadine e chi opta per spazi verdi come parchi e percorsi naturali. Indipendentemente dal luogo, per ottenere buone performance è fondamentale arrivare preparati, soprattutto dal punto di vista alimentare. Il nostro corpo ha bisogno della giusta energia per sostenere lo sforzo fisico: senza il “carburante” adeguato, il rischio è quello di affaticarsi rapidamente e compromettere l’allenamento.

Dieta per runner: cosa mangiare prima della corsa?

L’alimentazione gioca un ruolo chiave nella corsa: mai allenarsi a stomaco vuoto. In assenza di energia, il corpo potrebbe attingere alle proteine muscolari, riducendo la massa muscolare invece di potenziarla. Tuttavia, è altrettanto importante rispettare i tempi di digestione:

Spuntino leggero: almeno 1 ora prima della corsa

almeno Pasto principale: almeno 2 ore prima della corsa

Se l’allenamento avviene al mattino, meglio evitare una colazione abbondante subito prima della corsa. Una buona alternativa è consumare qualcosa di leggero prima di uscire di casa, come:

Spremuta d’arancia, succo di frutta o tè con miele

Una fetta biscottata con marmellata o miele

Se, invece, si corre a metà mattina, la colazione dovrebbe essere fatta almeno 2 ore prima dell’allenamento. Alcune opzioni ideali:

Banana , perfetta fonte di carboidrati e potassio

, perfetta fonte di carboidrati e potassio Latte parzialmente scremato con cereali integrali o fiocchi di avena

o fiocchi di avena Pane tostato con miele o marmellata

Spuntini e merende: mai saltarli

Per chi corre nel pomeriggio o in serata, è essenziale bilanciare i pasti in modo corretto. Il pranzo dovrebbe essere leggero ma nutriente, evitando cibi troppo grassi che rallentano la digestione. Alcuni suggerimenti:

Pasta o riso con verdure o proteine magre

con verdure o proteine magre Pesce o carne bianca con contorno di verdure

con contorno di verdure Frutta fresca per un apporto naturale di zuccheri e vitamine

Se tra il pranzo e la corsa trascorrono più di 4 ore, è importante fare uno spuntino per mantenere l’energia:

Yogurt magro con cereali integrali

Frutta secca o disidratata (con moderazione)

L’idratazione: bere è fondamentale

L’acqua è un elemento essenziale per il runner. Durante la corsa, si perdono liquidi ed elettroliti attraverso la sudorazione, quindi è importante idratarsi adeguatamente:

Bere piccole quantità d’acqua ogni 15-20 minuti durante la corsa

durante la corsa Dopo l’allenamento, reintegrare i liquidi e gli elettroliti persi

Se necessario, valutare l’uso di integratori di sali minerali, su consiglio medico

Cosa mangiare dopo la corsa per recuperare

Dopo la corsa, il corpo ha bisogno di recuperare le energie e riparare i muscoli. Per ottimizzare il recupero, il pasto post-allenamento dovrebbe essere consumato entro un’ora dal termine dell’attività e contenere:

Carboidrati per ripristinare le riserve di glicogeno

Proteine per favorire la riparazione muscolare

Grassi sani e micronutrienti per il benessere generale

Esempi di pasti ideali dopo la corsa:

Toast con avocado e uova

Smoothie proteico con latte e banana

Insalata di quinoa con pollo e verdure

Seguire una dieta equilibrata e rispettare i tempi di digestione è fondamentale per migliorare la performance nella corsa e ridurre il rischio di affaticamento. Idratarsi adeguatamente e consumare il giusto mix di carboidrati, proteine e grassi permette di ottimizzare l’allenamento e migliorare il recupero muscolare.

Mangia bene, idratati e corri al massimo delle tue potenzialità!

