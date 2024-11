Hellas Verona-Roma le probabili formazioni, Juric recupera Dovbyk

Hellas Verona-Roma probabili formazioni della partita valida per l’undicesima giornata di serie A in programma alle 18 al “Bentegodi”. La Roma si prepara al prossimo match con diverse scelte ancora in bilico, ma con un probabile 3-4-2-1 impostato da Juric; due assenze pesanti, invece, tra gli scaligeri.

Nell’undici giallorosso Svilar, confermato tra i pali, sarà protetto dal trio difensivo formato da Mancini, Ndicka e Angelino, vista l’assenza di Hermoso a causa di un infortunio muscolare. A centrocampo, Celik e Cristante saranno quasi sicuramente titolari, mentre Koné, Le Fée e Pisilli restano opzioni valide in caso di rotazioni. El Shaarawy potrebbe prevalere nel ballottaggio con Zalewski, uscito con qualche problema fisico contro il Torino. Sulla trequarti, Pellegrini dovrebbe tornare titolare, affiancato da uno tra Baldanzi e Soulé. Per l’attacco, Dovbyk sembra favorito per partire dal primo minuto, essendosi ristabilito dall’attacco febbrile che l’ha tenuto fuori nel turno precedente, mentre Dybala potrebbe essere utilizzato come falso nove.

Dall’altra parte, l’Hellas Verona si prepara ad affrontare la sfida con due pesanti assenze: Tchatchoua e Belahyane, entrambi squalificati. Zanetti potrebbe schierare un 4-3-2-1 con Montipò favorito per il ruolo di portiere, sebbene Perilli, titolare contro il Lecce, resti un’opzione. La difesa sarà probabilmente composta da Coppola, Ghilardi, Daniliuc e Faraoni. A centrocampo, il trio dovrebbe essere Serdar, Silva e Duda, mentre Lazovic e Suslov agiranno sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Tengstedt, in vantaggio su Mosquera per il ruolo di titolare.

HELLAS VERONA (4-3-2-1): Montipò; Coppola, Ghilardi, Daniliuc, Faraoni; Serdar, Silva, Duda; Lazovic, Suslov; Tengstedt.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

