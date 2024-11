Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: Palladino recupera Kean, Vanoli con Vlasic

Torino-Fiorentina probabili formazioni del match valido per l’undicesima di Serie A in programma domani alle 15 allo stadio “Grande Torino”. Dopo l’impegnativa trasferta di Roma, il Torino è già focalizzato sulla sfida contro la Fiorentina, un appuntamento delicato che arriva in un momento di incontri ravvicinati.

Testa a domenica, arriva la Fiorentina ⚔️



Pitchview di Roma-Torino online sul canale YouTube 🎥 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 1, 2024

Vanoli potrebbe apportare alcune modifiche per gestire le energie della squadra. Vlasic sembra favorito per prendere il posto di Gineitis in mediana, mentre in difesa Walukiewicz potrebbe essere scelto per garantire maggiore copertura sul lato destro. A sinistra scalpita Sosa, pronto a subentrare. A centrocampo, Vanoli deve decidere tra Linetty e Tameze per affiancare Ricci, mentre Ilic potrebbe fare il suo rientro almeno in panchina. In attacco, il duo Sanabria-Adams resta favorito, ma Njie è una valida alternativa per aggiungere freschezza.

La Fiorentina, reduce da un buon momento di forma, spera di mantenere lo slancio positivo contro il Torino. Il tecnico Raffaele Palladino spera di recuperare alcuni assenti importanti per poter schierare la formazione migliore. Nel consueto 4-2-3-1, De Gea è confermato tra i pali, mentre Dodo e Gosens potrebbero essere sottoposti a un turno di riposo, con Kayode e Parisi pronti a subentrare sulle fasce difensive. Comuzzo potrebbe rientrare al centro della difesa al fianco di Ranieri. A centrocampo, si spera nel recupero di Cataldi, che potrebbe fare coppia con Adli, favorito su Richardson. Bove dovrebbe tornare come esterno sinistro, con Colpani sull’altro lato e Beltran in posizione di trequartista. In attacco, Palladino conta su Kean come punta, ma la condizione della sua caviglia sarà valutata attentamente fino all’ultimo.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Vojvoda, Tameze, Ricci, Vlasic, Sosa; Sabaria, Adams.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Leggi anche: