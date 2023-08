Il Manchester City ha piazzato un colpo pesante sul mercato. Josko Gvardiol ha firmato con i citizens. 90 milioni di euro al Lipsia: è il difensore più pagato di sempre, superato Maguire. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gvardiol in azione durante Hertha Berlino- Lipsia. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images)

Il Manchester City ha piazzato un colpo da 90 sul mercato, in tutti i sensi. E’ ufficiale infatti l’acquisto di Josko Gvardiol dal Lipsia per la cifra record di 90 milioni di euro. Si tratta del difensore più pagato di sempre: il 21enne croato ha infatti superato Maguire allo United nell’estate 2019 (87 milioni di euro).

Queste le prime parole del giocatore: “Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra un giorno, e farlo per il Manchester City, dopo una stagione del genere, è davvero un onore per me. Chi ha visto giocare il City lo scorso anno sa che si tratta della squadra più forte del mondo. La conquista del Treble parla da sola”.

La carriera di Gvardiol

Il Manchester City è il terzo club che Gvardiol ha scelto per la sua carriera calcistica. Prima di fare il suo ingresso nella Premier League, il giovane centrale croato, nato nel 2002, ha vestito soltanto due divise.

La prima è stata quella della Dinamo Zagabria, la squadra in cui ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico, dimostrando subito il suo talento. Successivamente, ha indossato la maglia del Lipsia. Ora, si appresta ad affrontare una nuova fase della sua carriera con il Manchester City.