Non si placa la guerra tra Kylian Mbappé e il PSG. Ora il club è sempre più convinto ad escludere il giocatore dalla lista Champions League per la prossima stagione. A meno che non si trovi una soluzione che possa portare un guadagno per il club francese.

Rottura totale tra Mbappé e il PSG

Luis Enrique aveva addirittura minacciato le dimissioni, ipotesi poi smentita dal tecnico, ma di certo a Parigi sono giorni bollenti in società. Mbappé non vuole più giocare con il PSG e non ha nessuna intenzione di rinnovare, creando frizioni anche all’interno dello spogliatoio. Luis Enrique non sa ancora se lo avrà in attacco per la prossima stagione e non riesce a preparare al meglio il prestagione. L’offerta dall’Arabia Saudita da 700 milioni di euro per una stagione è stata rifiutata dal giocatore che vuole solo il Real Madrid. Tramontata anche l’ipotesi Liverpool circolata nei giorni scorsi dall’Inghilterra. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Mbappé nelle gara di qualificazione a Euro 2024 contro la Grecia (Photo by Christian Liewig – Corbis/Getty Images)

Esclusione dalla lista Champions League

Al Khelaifi sta usando il pugno duro ed è pronto ad escluderlo dalla lista Champions League da consegnare alla UEFA. Il messaggio è chiaro, c’è il rischio che il giocatore possa passare un anno in tribuna perdendo riflettori e forse anche il posto in Nazionale. Eppure Mbappé appare abbastanza sereno dopo l’accordo con il Real da 26 milioni a stagione più un bonus alla firma di 160. Il procuratore gli ha anche assicurato che in caso di esclusione per tutta la stagione si farà ricorso agli organi competenti per chiedere un risarcimento al PSG.

