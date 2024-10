Gudmunsson processo, oggi la sentenza d’appello in Islanda per il calciatore della Fiorentina accusato di “cattiva condotta sessuale”. L’udienza si è già svolta a Reykjavik durante la pausa per le nazionali, tra il 12 e il 13 settembre, e oggi, alle 14:45 ora italiana, verrà pronunciato il verdetto d’appello, dopo che il calciatore era stato dichiarato colpevole in primo grado.

Oggi è dunque una giornata cruciale anche per la Fiorentina. Se Albert Gudmunsson sarà prosciolto, come tutti auspicano, potrà continuare a rappresentare un valore per la Fiorentina, come dimostrato dalle sue prime prestazioni con la maglia viola. Dopo un lungo corteggiamento di mercato, conclusosi la scorsa estate, la tifoseria fiorentina ha accolto il fantasista islandese, e ora tutto l’ambiente attende con ansia gli sviluppi giudiziari delle prossime ore.

Questa volta Gudmundsson è rimasto a Firenze, in attesa di conoscere l’esito del tribunale islandese. Indipendentemente dall’esito della sentenza, va evidenziato che, anche in caso di conferma della colpevolezza (con una possibile condanna tra 1 e 16 anni di carcere), il giocatore potrà ricorrere in appello. In tal caso, il verdetto definitivo potrebbe slittare fino a giugno 2025. Questo rinvio permetterebbe a Gudmundsson di continuare a giocare, ma con l’incertezza giudiziaria che peserebbe sulla sua carriera per un altro anno.

Leggi anche: